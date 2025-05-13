Τάσος Τρύφωνος: «Το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών από πλευράς συμμετοχών φέτος η Εurovision»

O Τάσος Τρύφωνος μίλησε στο Βreakfast @Star και αναφέρθηκε στην εκπομπή του, Τετ-α-τετ που εξασφαλίζει τους πιο περιζήτητους καλεσμένους.

«Κάθε χρονιά γίνεται κάτι μαγικό στο Τετ α Τετ και 32 εκπομπές βγαίνουν με ωραίους καλεσμένους» είπε και ρωτήθηκε για τη συνέντευξη Σεργουλόπουλου που αναφέρθηκε και στη Μαρία Μπακοδήμου και το τέλος της φιλικής τους σχέσης.

«Με τον Φώτη δουλεύαμε μαζί στο Κάτσε καλά. Το περίμενα ότι θα συζητιόταν ένα θέμα όπως αυτό με τη Μαρία γιατί μετά από τόσα χρόνια συνεργασίας θα ήταν λογικό.

