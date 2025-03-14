Ο Jimin των BTS κατέρριψε νέο ρεκόρ στο Billboard Hot 100

Ο Jimin των BTS κατοχύρωσε ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο σε chart του Billboard. Το μέλος των BTS κατέχει πλέον το ρεκόρ του σόλο καλλιτέχνη της K-pop με τραγούδι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στο chart του Billboard Hot 100.

Η επιτυχία του «Who» που κυκλοφόρησε το 2024 βρίσκεται στο διάσημο chart για 32 συνεχόμενες εβδομάδες, ξεπερνώντας τον "PSY" με διαφορά 3 εβδομάδων.

Καθώς το «Who» συνεχίζει να κυριαρχεί ισοφαρίζει το ρεκόρ που κατείχαν οι BTS με το «Dynamite» που παρέμεινε στο Billboard Hot 100 επίσης για 32 εβδομάδες. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Jimin καταγράφει επιτυχία στο Billboard, τόσο με τους BTS όσο και ως σόλο καλλιτέχνης. Το 2023, έγινε ο πρώτος σόλο καλλιτέχνης της K-pop που έκανε το ντεμπούτο του στο Νο. 1 στο Hot 100, ένα κατόρθωμα που επανέλαβε ο Jung Kook με την κυκλοφορία του «Seven» με τον Latto.

Το «Who» ήταν το κεντρικό τραγούδι του δεύτερου άλμπουμ του Jimin, MUSE, το οποίο κατέλαβε αξιοσημείωτη θέση στο chart. Μετά την κυκλοφορία του και με τον Jimin ήδη να υπηρετεί στον στρατό το άλμπουμ έφτασε στο Νο. 2 του Billboard 200 chart των άλμπουμ. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που δύο άλμπουμ από τη Νότια Κορέα κατέκτησαν τις δύο πρώτες θέσεις στην 80χρονη ιστορία του chart.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.