Επέτειος γάμου για τα αγαπημένα ζευγάρια της κωμικής σειράς του ΣΚΑΪ, «ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ» και οι πρωταγωνιστές Αλέξανδρος Τσουβέλας και Έλενα Χαραλαμπούδη το γιορτάζουν σε εστιατόριο, την Τετάρτη 25 Μαρτίου στις 21.00. Ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Τσεκούρας, ως guest star, υποδύεται τον ιδιοκτήτη ψησταριάς στο ΤΟΤΕ και τον γκουρμέ σεφ στο ΤΩΡΑ.

ΤΟΤΕ, ο παλιός φίλος του Τάκη και της Σούλας, ο Στέλιος ο τσαγκάρης, γίνεται ιδιοκτήτης, ψήστης και σερβιτόρος σε ταβέρνα.

ΤΩΡΑ, ο Σπύρος και η Βαλέρια πέφτουν στην «παγίδα» του γκουρμέ σεφ «Ρομέιν Γιαταγάνα» για μια επέτειο-θρίλερ. Η Βαλέρια παθαίνει αλλεργικό σοκ από το κουκουνάρι αλλά συνεχίζει να τρώει για το στάτους, ενώ ο Σπύρος παλεύει με οδηγίες για «δεξιόστροφη ανάδευση νερού Γροιλανδίας».

Το μενού αποδεικνύεται πολύ «σκληρό» για τα δόντια τους, και η γαστρονομική ιεροτελεστία καταλήγει εκεί που ανήκει κάθε σωστός Έλληνας: σε τίμια σουβλάκια και μια σόδα Μαδαγασκάρης για τη χώνεψη!

Οι εποχές αλλάζουν – Οι κόντρες μένουν!

«ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ»

Κάθε Τετάρτη στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

