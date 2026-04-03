Επεισόδιο με τον Λίντσεϊ Μπάκιγχαμ των Fleetwood Mac: Γυναίκα του πέταξε άγνωστη ουσία

O κιθαρίστας και τραγουδιστής, πρώην μέλος των Fleetwood Mac, Λίντσεϊ Μπάκιγχαμ, δέχθηκε επίθεση από γυναίκα έξω από κτίριο στη Σάντα Μόνικα. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο 76χρονος μουσικός έφτασε για προγραμματισμένο ραντεβού. Μια γυναίκα, την οποία οι αρχές χαρακτηρίζουν ύποπτη για παρενόχληση, του πέταξε άγνωστη ουσία και στη συνέχεια διέφυγε.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η γυναίκα είναι γνωστή στον Μπάκιγχαμ από προηγούμενα περιστατικά. Οι αρχές εκτιμούν ότι είχε πληροφορηθεί την ώρα και το σημείο του ραντεβού του και τον περίμενε στον χώρο.

Ο μουσικός δεν τραυματίστηκε, ενώ η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει την ύποπτη. Τη διερεύνηση της υπόθεσης έχουν αναλάβει η αστυνομία της Σάντα Μόνικα και το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες. Δεν έχουν γίνει συλλήψεις και οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει το όνομα της ύποπτης.

Το 2024, ο Μπάκιγχαμ είχε ζητήσει ασφαλιστικά μέτρα εναντίον μιας γυναίκας, η οποία απείλησε τον ίδιο και την οικογένειά του.

Ο Μπάκιγχαμ εντάχθηκε στους Fleetwood Mac το 1975. Έγραψε και έκανε την παραγωγή του «Go Your Own Way», το οποίο κυκλοφόρησε ως το κύριο single του συγκροτήματος στις 20 Δεκεμβρίου 1976. Το 2010, το «Go Your Own Way» έφτασε στην 120η θέση στη λίστα του περιοδικού Rolling Stones με τα 500 κορυφαία ροκ εν ρολ τραγούδια όλων των εποχών.

Πηγή: skai.gr

