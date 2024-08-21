Η οικογένεια Γιαβούζογλου έχει μπει σε νέες περιπέτειες, μετά την αμέλεια του Αζίζ Ουράς στο νοσοκομείο. Το λάθος του, τους συσπειρώνει όλους γύρω του που προσπαθούν να του συμπαρασταθούν όσο μπορούν. Ο Τιμούρ προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την κατάσταση για να αλλάξει γνώμη στην Μπαχάρ για το διαζύγιο, αλλά εκείνη είναι ανένδοτη.

Δείτε το trailer:

Νέο επεισόδιο της σειράς του ΣΚΑΪ, «Bahar-Καινούργια Αρχή», απόψε στις 21.00.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο:

Ο Αζίζ Ουράς, μετά το λάθος του, αναλαμβάνει την ευθύνη και δεν αφήνει τον πατέρα του να τον γλιτώσει. Παρόλα αυτά, του ζητάει εξηγήσεις για τη σχέση του με τη Ρενγκίν και γιατί φέρθηκε έτσι στη μητέρα του. Όσες δικαιολογίες και αν λέει ο Τιμούρ δεν πείθει τον γιο του, αν και φαίνεται μετανιωμένος. Όταν, μάλιστα, μαθαίνει ότι η Μπαχάρ είναι μαζί με τον Εβρέν στο σκάφος του τελευταίου, η ζήλια του φουντώνει.

Η Ρενγκίν, τελευταία στιγμή, θέλει να αποτρέψει τον Σελίμ να εκβιάσει τον Τιμούρ. Την προλαβαίνει η αστυνομία, που συλλαμβάνει τον αδερφό της, μετά από καταγγελία του Τιμούρ. Παρόλα αυτά, συνεχίζει να κάνει δύσκολη τη ζωή της Μπαχάρ στο νοσοκομείο, γι’ αυτό αναλαμβάνει δράση η Τσαγλά, που τη βάζει στη θέση της και της λέει όλη την αλήθεια για τον γάμο Μπαχάρ και Τιμούρ. Η Ρενγκίν καταλαβαίνει ότι ο Τιμούρ την ξεγέλασε και στο παρελθόν αλλά και τώρα.

Τέλος, ο Εβρέν δείχνει έμπρακτα τη στήριξή του στον Αζίζ, αφού μαζί με την Μπαχάρ προσπαθούν να τον γλιτώσουν από την άσχημη κατάσταση που έχει μπλέξει.

Πρωταγωνιστούν: Demet Evgar (Μπαχάρ), Buğra Gülsoy (Εβρέν), Mehmet Yılmaz Ak (Τιμούρ), Hatice Aslan (Νεβρά), Ecem Özkaya (Ρενγκίν), Füsun Demirel (Γκιουλτσέκ), Elit Andaç Çam (Τσαγλά), Demirhan Demircioğlu (Αζίζ Ουράς), Nil Sude Albayrak (Σερέν), Alisa Sezen Sever (Ουμάι), Hasan Şahintürk (Ρεχά)

Σενάριο: Ayça Üzüm

Σκηνοθεσία: Neslihan Yeşilyurt

BAHAR ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΗ

Δευτέρα με Παρασκευή στις 21.00,

Στον ΣΚΑΪ

Δείτε την ιστορία από την αρχή:

https://www.skai.gr/tv/show/seires/bahar-kainourgia-archi/sezon-2023-2024#tab1

Πηγή: skai.gr

