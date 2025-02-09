Ελένη Καρακάση: «Είμαι στη διαδικασία υιοθεσίας»

Για την προσπάθειά της να γίνει μητέρα μέσω υιοθεσίας, σε ηλικία 52 ετών, μίλησε σήμερα συγκινημένη στην εκπομπή της ΕΡΤ «Καλημέρα είπαμε;» η αγαπημένη ηθοποιός Ελένη Καρακάση.

Οπως αποκάλυψε έχει ξεκινήσει ήδη τις διαδικασιές.

«Δεν το έχω δημοσιοποιήσει, γιατί είναι μια διαδικασία πολύ χρονοβόρα που δεν ξέρεις πού θα πάει. Είμαι στη διαδικασία», είπε φανερά συγκινημένη η ηθοποιός.

«Συγκινούμαι πάρα πολύ γιατί είναι ένα κομμάτι, όχι μόνο η μητρότητα, που δεν είχα σκοπό να το πω. Είναι ένα κομμάτι που υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που σε βοηθάνε πάρα πολύ. Που δυστυχώς είναι υποστελεχομένο.

Δηλαδή λένε γιατί πάνε τα πράγματα αργά. Πάνε αργά γιατί δεν μπορούν να τα κάνουν όλα αυτοί οι άνθρωποι που το έχουν αναλάβει, που το κάνουν πάρα πολύ καλά, εγώ τώρα τα μαθαίνω.

Είναι μια διαδικασία χρονοβόρα, που υπάρχουν όμως άνθρωποι που σε βοηθάνε, που σε ακούν, που σε καθοδηγούν σωστά. Όταν θα είμαι πιο μπροστά, θα σας πω πιο πολλά πράγματα», κατέληξε η Ελένη Καρακάση.

Πηγή: skai.gr

