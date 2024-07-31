Λογαριασμός
Ελένη Φουρέιρα: Παιχνίδια στην άμμο με τον Αλμπέρτο Μποτία και τον γιο τους

Δείτε τι «ανέβασε» η τραγουδίστρια στο Instagram από τις προσωπικές της στιγμές με την οικογένειά της και όχι μόνο... 

Ελένη Φουρέιρα

Η Ελένη Φουρέιρα απόλαυσε μερικές στιγμές ξεκούρασης και χαλάρωσης μαζί με τον Αλμπέρτο Μποτία και τον γιο τους, Ερμή. Η τραγουδίστρια δημοσίευσε ένα άλμπουμ με φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δίνοντάς μας μια μικρή γεύση για το πώς πέρασε τον Ιούνιο.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ανάμεσα σε αυτές, περιλαμβάνονται μερικά backstage στιγμιότυπα από την καλοκαιρινή περιοδεία της με τους χορευτές της. Όμως, η ίδια δεν δίστασε να αναρτήσει και μια οικογενειακή φωτογραφία, όπου με τον σύντροφό της και τον γιο τους παίζουν στην άμμο μιας παραλίας. «Αναμνήσεις του Ιουνίου», έγραψε στην ανάρτησή της η διάσημη καλλιτέχνιδα. 

Ελένη Φουρέιρα

Ελένη Φουρέιρα

Ελένη Φουρέιρα

Ελένη Φουρέιρα

«Πάντα ήθελα να γίνω μητέρα, απλώς δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Ήταν αρκετός ο καιρός που το προσπαθούσα. Έτυχε σε εμένα να είναι πιο δύσκολο, όπως και σε πολλές άλλες γυναίκες. Θέλω να τους πω να μην απογοητεύονται, γιατί εκεί που νιώθεις ότι θες να τα παρατήσεις εκεί που λες δεν αντέχω να δω κι άλλο αρνητικό τεστ, γίνεται ένα θαύμα», έχει δηλώσει η ίδια για τον ερχομό του γιου της.

