Πρόωρη αυλαία για τη Megan Thee Stallion στο Μπρόντγουεϊ

Νωρίτερα πέφτει η αυλαία για τη συμμετοχή της Megan Thee Stallion στο μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ, «Moulin Rouge!». Η δημοφιλής ράπερ ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στο Instagram ότι η συνεργασία της με τον θίασο στον ρόλο του Harold Zidler θα ολοκληρωθεί πριν το προγραμματισμένο.

«Hotties, η τελευταία μου εμφάνιση ως Zidler στο «Moulin Rouge! The Musical» θα είναι την 1η Μαΐου», έγραψε η Megan, η οποία αρχικά αναμενόταν να ολοκληρώσει τις παραστάσεις της στις 17 Μαΐου.

«Ήταν μεγάλη τιμή να αποτελέσω μέρος της οικογένειας του Moulin Rouge και γνώρισα τόσους καταπληκτικούς ανθρώπους σε αυτό το θέατρο! Δουλεύετε όλοι πολύ σκληρά και τρέφω απεριόριστο σεβασμό για την αφοσίωση, την αντοχή, την εργασιακή ηθική, τον χρόνο και την προσπάθεια που καταβάλλετε» συνέχισε.

«Είμαι ευγνώμων στο καστ και το συνεργείο που έκαναν αυτή την εμπειρία τόσο ουσιαστική. Και σε όλους τους Hotties που παρευρέθηκαν ή σχεδίαζαν να έλθουν, σας ευχαριστώ που με στηρίξατε σε αυτό το απίστευτο ταξίδι! ΣΑΣ ΑΓΑΠΩ ΟΛΟΥΣ» κατέληξε.

Η διάσημη καλλιτέχνις δεν διευκρίνισε τον λόγο της πρόωρης αποχώρησής της. Ωστόσο, η παρουσία της στην παράσταση επισκιάστηκε από θέματα υγείας και τον πρόσφατο χωρισμό της από τον μπασκετμπολίστα Κλέι Τόμσον.

«Πήρα την απόφαση να τερματίσω τη σχέση μου με τον Κλέι. Η εμπιστοσύνη, η πίστη και ο σεβασμός είναι αδιαπραγμάτευτα για εμένα και όταν αυτές οι αξίες παραβιάζονται, δεν υπάρχει μέλλον στη σχέση», είχε αναφέρει σε δήλωσή της στο E! News, στις 25 Απριλίου.

Και πρόσθεσε: «Παίρνω αυτόν τον χρόνο για να δώσω προτεραιότητα στον εαυτό μου και να προχωρήσω με ηρεμία και διαύγεια».

Παρά τη δύσκολη ψυχολογική της κατάσταση, η βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνις έδωσε τον καλύτερό της εαυτό στην παράσταση εκείνης της βραδιάς, αν και λύγισε ξεσπώντας σε δάκρυα την ώρα της υπόκλισης, όπως αποτυπώθηκε σε βίντεο που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου.

Πηγή: skai.gr

