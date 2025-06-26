Η Focus Features κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ για τη νέα ταινία επιστημονικής φαντασίας «Bugonia» σε σκηνοθεσία Γιώργου Λάνθιμου, με πρωταγωνίστρια την βραβευμένη με Όσκαρ Έμα Στόουν (Emma Stone).

Πρόκειται για το αμερικανικό remake της ταινίας του 2003 «Save the Green Planet», του Νοτιοκορεάτη σκηνοθέτη Τζανγκ Τζουν-γουάν (Jang Joon-hwan). Η ταινία ακολουθεί «δύο νεαρούς με εμμονή στη συνωμοσία, οι οποίοι απαγάγουν την υψηλόβαθμη διευθύνουσα σύμβουλο μιας μεγάλης εταιρείας, πεπεισμένοι ότι είναι εξωγήινη με αποστολή να καταστρέψει τον πλανήτη Γη».

Σύμφωνα με το Deadline το σενάριο υπογράφει ο Γουίλ Τρέισι (Will Tracy) γνωστός για τα «The Μenu» και «Succession». Πρωταγωνιστούν επίσης οι Τζέσι Πλέμονς (Jesse Plemons), Έινταν Ντέλμπις (Aidan Delbis), Σταύρος Χαλκιάς και Αλίσια Σίλβερστοουν (Alicia Silverstone).

Ο Γιώργος Λάνθιμος, εκτός από τη σκηνοθεσία της ταινίας, συμμετέχει και στην παραγωγή μαζί με τους Εντ Γκίνεϊ (Ed Guiney), 'Αντριου Λόουβ (Andrew Lowe), Στόουν, 'Αρι 'Αστερ (Ari Aster), Λαρς Κνούντσεν (Lars Knudsen), Μίκι Λι (Miky Lee) και Τζέρι Κιουνγκμπούμ Κο (Jerry Kyoungboum Ko).

Η ταινία «Bugonia» θα κυκλοφορήσει σε περιορισμένη διανομή στις 24 Οκτωβρίου, πριν την ευρεία προβολή της στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 31 Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.