Big Brother: Ένα αστείο που δεν πήγε καλά φέρνει ταραχή στο σπίτι

Μετά τις χθεσινές εντάσεις, η μέρα στο σπίτι του BIG BROTHER ξεκινά με διαφορετική διάθεση, όμως η εξέλιξή της είναι απρόβλεπτη! Απόψε, Πέμπτη 26 Ιουνίου στις 23.15, στον ΣΚΑΪ, θα μάθουμε το λόγο.

Η Φένια Νικολαΐδη και η Ζωή Ασουμανάκη, μέχρι στιγμής, αντιδρούσαν θετικά στο χιούμορ του Χρήστου Ντεντόπουλου. Αυτό όμως αλλάζει… Μία λέξη που χρησιμοποιεί ο Χρήστος Ντ. είναι αρκετή για να εκνευρίσει τη Φένια, η οποία αποφασίζει από εδώ και πέρα να τον αγνοεί. Ο ίδιος, στην προσπάθειά του να λάβει κάποια αντίδραση από εκείνη, την μιμείται, της μαζεύει αποξηραμένα αγριολούλουδα και ζητάει από τον BIG BROTHER να μεσολαβήσει! Εκείνη όμως είναι ανένδοτη.

Ένα «αστείο» που κάνει η Χριστίνα Παπαδέλλη με τον Χρήστο Ντ. στον Χρήστο Γκικουρία διχάζει το σπίτι. Όταν αυτό συνεχίζεται με τη συμμετοχή της Nancy Tawby, η αντίδρασή του θα στοιχίσει πολύ στον προϋπολογισμό του σπιτιού…

Ο Νίκος Ζαφειράκης συζητάει με τον Χρήστο Γκ. για το εάν θα είναι κάποιος από τους δυο τους υποψήφιος. Τι πιστεύουν και τι… στοιχηματίζουν;

