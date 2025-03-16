Δούκισσα Νομικού: Δεν κρατιούνται έτσι τα κορμιά - Γυμνάζεται και στον... ύπνο της

Συνήθως είναι σοβαρή και αρκετά μετρημένη. Όχι τώρα που ειναι σύζυγος και μαμά. Από πάντα η Δούκισσα Νομικού ήταν αρκετά προσεχτική με τη δημόσια εικόνα της. Γι' αυτό και ομολογούμε οτι ξαφνιαστήκεμ λίγο όταν πέσαμε πάνω σε ένα βίντεο στο TikTok της στο οποίο τρολάρει.

Ναι, ναι, τρολάρει. Το αν γυμνάζεται και στον ύπνο της ή αν κοιμάται στη γυμναστική (προφανώς από βαρεμάρα)

Όπως κι αν έχει ότι κι από τα δύο αν ισχύει τελικά το σίγουρο είναι πως είτε τη βαριέται, είτε τρελαίνεται για τη γυμναστική -pilates reformer- μας δείχνει οτι κάνει, διαθέτει ένα από τα πιο εντυπωσιακά σώματα φουλ γραμμωμένη και fit. Οπότε αν θα έπρεπε οπωδήποτε να διαλέξουμε κάτι από το το τρολάρισμά της θα διαλέγαμε οτι γυμνάζεται και στον ύπνο της.

@doukissanomikou Κάνω γυμναστική την ώρα που κοιμάμαι Ή Κοιμάμαι την ώρα που κάνω γυμναστική; ♬ original sound - Doukissa Nomikou

