Daft Punk: Το νέο τους βίντεο με αφορμή τα 5 χρόνια από τη διάλυσή τους

Οι Daft Punk στις 23 Φεβρουαρίου συμπλήρωσαν πέντε χρόνια από τη διάλυσή τους και κυκλοφόρησαν νέο βίντεο για το single του 2005 «Human After All». Πριν από πέντε χρόνια, το γαλλικό ντουέτο της house με άλλο βίντεο που κοινοποίησε ανακοίνωσε τη διάλυσή του.

Με τίτλο «Epilogue» το βίντεο, διάρκειας 8 λεπτών, είχε αποσπάσματα της ταινίας τους Electrorama, που κυκλοφόρησε το 2006, με τους δύο καλλιτέχνες, τον Τομάς Μπανγκαλτέρ και τον Γκι-Μανουέλ ντι Ομέμ Κριστό να εμφανίζονται ως δύο ρομπότ, στην έρημο. Η ένταση του ήχου κορυφώνεται μετά την έκρηξη ενός από τα δύο ρομπότ, προτού εμφανιστεί στην οθόνη το «1993-2021».

Αν και οι Daft Punk εξακολουθούν να μην κάνουν κοινές εμφανίσεις, έχουν ανατρέξει στην εποχή που ήταν μαζί με νέες εικόνες για το «Human After All».

Παρουσιάζοντας πλάνα από την ταινία επιστημονικής φαντασίας Electroma, το νέο βίντεο τους δείχνει να περνούν μέσα από την έρημο και τελικά να διασχίζουν μια ήσυχη πόλη. Καθώς παρατηρούν ανθρώπους να κάνουν παρέα μια ηλιόλουστη μέρα, τελικά διαπιστώνουν ότι ο καθένας τους φοράει κράνος.

Πρόσφατα, ο Γκι-Μανουέλ ντι Ομέμ Κριστό έγραψε ένα τραγούδι στο τελευταίο άλμπουμ της Rosalía, «LUX». Ο μουσικός και παραγωγός βοήθησε στη δημιουργία του «Reliquia», του δεύτερου τραγουδιού στη λίστα κομματιών του δίσκου, και αναφέρεται ως «συνθέτης και τραγουδοποιός» πρωτότυπου υλικού. Ο Μπανγκαλτέρ πέρυσι πραγματοποίησε το πρώτο του σόλο DJ set μετά από 16 χρόνια μαζί με τον Fred Again.

Πηγή: skai.gr

