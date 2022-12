Cocaine Bear: O Ίλον Μασκ σχολίασε το τρέιλερ για την αληθινή ιστορία της αρκούδας που κατάπιε κοκαΐνη!

Στη μεγάλη οθόνη έρχεται, σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά, η ιστορία μιας μαύρης αρκούδας που κατανάλωσε κοκαΐνη, με αποτέλεσμα να την αποκαλέσουν... «Pablo Escobear».



Το Cocaine Bear είναι μια αμερικανική ταινία που θα χαρακτηριζόταν τόσο θρίλερ όσο και μαύρη κωμωδία σε σκηνοθεσία της ηθοποιού Ελίζαμπεθ Μπανκς και σε σενάριο του Τζίμι Γουάρντεν.



