Zoe Saldana: Αισθάνομαι ότι έχω «κολλήσει» κάνοντας ταινίες franchise

Η ηθοποιός θέλει να εξελιχθεί περισσότερο στη δουλειά της και να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις

Η Ζόε Σαλντάνα είναι πρόθυμη να εξελιχθεί ως ηθοποιός και να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις.

Σε μια πρόσφατη συνέντευξή της στο Women's Wear Daily, η ηθοποιός, η οποία επιστρέφει ως Νεϊτίρι στο επερχόμενο «Avatar: The Way of Water» του Τζέιμς Κάμερον, είπε ότι δεν κατάφερε να εξελιχθεί ή να αναπτυχθεί με την καλλιτεχνική έννοια, καθώς την τελευταία δεκαετία εργαζόταν σε ταινίες franchise όπως το «Star Trek», το «Avatar» και οι «Guardians of the Galaxy».

«Αισθάνομαι ότι τα τελευταία 10 χρόνια της ζωής μου, ήμουν απλώς κολλημένη. Ένιωσα κολλημένη κάνοντας αυτά τα franchise. Είμαι πολύ ευγνώμων για τις ευκαιρίες που μου έδωσαν, για τη συνεργασία με καταπληκτικούς σκηνοθέτες και το να γνωρίσω ηθοποιούς που θεωρώ φίλους και να παίξω ρόλους που αγαπάει το κοινό, ειδικά τα παιδιά», είπε η Σαλντάνα.

«Αλλά σήμαινε επίσης ότι ένιωσα καλλιτεχνικά κολλημένη, να μην μπορώ να εξελιχθώ ή να ωριμάσω ή να προκαλέσω τον εαυτό μου παίζοντας διαφορετικά είδη και διαφορετικούς ρόλους», πρόσθεσε.

Η Σαλντάνα είπε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ότι είναι χαρούμενη, καθώς συμμετέχει πλέον και σε άλλα έργα εκτός από franchise, όπως η πρόσφατη σειρά της στο Netflix «From Scratch» (της οποίας είναι παραγωγός) και την αστυνομική ταινία του Ντέιβιντ Ο. Ράσελ «Άμστερνταμ», στο οποίο πρωταγωνίστησε δίπλα στον Κρίστιαν Μπέιλ και τη Μάργκοτ Ρόμπι.

