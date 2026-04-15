Ο διευθύνων σύμβουλος του Βασιλικού Μπαλέτου και της Όπερας του Ηνωμένου Βασιλείου, Άλεξ Μπερντ (Alex Beard), ευχαρίστησε τον χολιγουντιανό ηθοποιό Τιμοτέ Σαλαμέ (Timothée Chalamet), για την ενίσχυση των πωλήσεων εισιτηρίων και το αυξημένο ενδιαφέρον του κοινού, έπειτα από τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις του για τις συγκεκριμένες τέχνες τον περασμένο μήνα.

Σημειώνεται ότι κατά την προώθηση της ταινίας του με τίτλο «Marty Supreme», ο σταρ μιλώντας στο Πανεπιστήμιο του Τέξας με θέμα τις προσπάθειες διατήρησης του κινηματογράφου, εξέφρασε την ανακούφισή του που εργάζεται στον κινηματογράφο και όχι στην όπερα ή το μπαλέτο, «όπου τα πράγματα είναι τύπου: "Πρέπει να το κρατήσουμε ζωντανό, παρότι κανείς δεν ενδιαφέρεται πια"».

Ο Σαλαμέ, η μητέρα και η γιαγιά του οποίου εργάζονταν στο μπαλέτο, έσπευσε να προσθέσει: «Με όλο τον σεβασμό σε όλους τους ανθρώπους του μπαλέτου και της όπερας εκεί έξω».

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από αστέρες όπως η Τζέιμι Λι Κέρτις (Jamie Lee Curtis) και η Γούπι Γκόλντμπεργκ (Whoopi Goldberg) ενώ πολλές λυρικές σκηνές και ομάδες μπαλέτου αποδοκίμασαν τα σχόλιά του.

Ο Μπερντ δήλωσε στους Times ότι το σχόλιο του Σαλαμέ, προκάλεσε μια «φανταστική» αντίδραση από το κοινό και δήλωσε ικανοποιημένος που ο οργανισμός του δεν ακολούθησε το παράδειγμα άλλων ιδρυμάτων που επέπληξαν τον ηθοποιό.

«Θεώρησα σημαντικό να μην απαντήσουμε με έναν σνομπ τρόπο στον Σαλαμέ» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Απλώς είπαμε: «Ρίξε μια ματιά σε αυτό που κάνουμε, φίλε» για παράδειγμα, στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του κοινού μας ηλικιακά είναι από 20 έως 30 ετών. Και ξέρετε κάτι; Η ανάρτησή μας είχε δυόμισι εκατομμύρια αλληλεπιδράσεις και μισό εκατομμύριο κοινοποιήσεις, μόνο στο Instagram. Επίσης οι πωλήσεις των εισιτηρίων μας αυξήθηκαν κατακόρυφα. Οπότε, ευχαριστούμε, Τίμι!».

Σύμφωνα με τον Guardian, πολλοί φορείς μετέτρεψαν την κριτική του Σαλαμέ σε ευκαιρία προώθησης των παραγωγών τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Όπερα του Σιάτλ, η οποία πρόσφερε έκπτωση στα εισιτήρια για την παράσταση «Κάρμεν», εφόσον οι αγοραστές χρησιμοποιούσαν τον κωδικό «TIMOTHEE».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

