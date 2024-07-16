Ο νυν τραγουδιστής των Iron Maiden, Μπρους Ντίκινσον και ο Πολ Ντι Άνο, ο οποίος είχε αρχικά τον ίδιο ρόλο στο συγκρότημα συναντήθηκαν για πρώτη φορά μετά τη συναυλία του πρώτου στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας, την περασμένη εβδομάδα.

Ο Ντίκινσον βρέθηκε στο Ζάγκρεμπ για μια συναυλία με το σόλο συγκρότημα του στο πλαίσιο της περιοδείας για την προώθηση του νέου του άλμπουμ «The Mandrake Project». Όπως αναφέρθηκε από τον μάνατζερ του Πολ Ντι Άνο, Στιέπαν Τζούρας, ο πρώην αρχηγός των Iron Maiden συμπτωματικά συμμετείχε σε εκδήλωση για το ντεμπούτο άλμπουμ του νέου του συγκρότηματος, Paul Di'Anno's Warhorse, μετά την εμφάνιση του Ντίκινσον.

«Όταν θεωρήσαμε ότι τίποτα πια δεν θα μπορούσε να μας εκπλήξει στον κόσμο του heavy metal, το αποψινό "θαύμα" στο Ζάγκρεμπ απέδειξε ότι όλοι μας κάναμε λάθος» έγραψε ο Τζούρας σε δελτίο Τύπου. «Ο Πολ Ντι Άνο και ο Μπρους Ντίκινσον συναντήθηκαν για πρώτη φορά και είχαν μια φιλική συνομιλία στο Ζάγκρεμπ».

«Ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για να συναντηθούν για πρώτη φορά μετά από σχεδόν μισό αιώνα τα δύο είδωλα της heavy metal μουσικής και οι θρυλικοί τραγουδιστές του συγκροτήματος Iron Maiden. Είναι μια εξαιρετική βραδιά για ολόκληρη την κοινότητα των Iron Maiden και για τους λάτρεις του metal σε όλο τον κόσμο, γιατί δείχνει ότι οι Iron Maiden και όλοι όσοι ήταν σε αυτό το συγκρότημα, είναι μια μεγάλη οικογένεια» πρόσθεσε.

Ο Στιέπαν Τζούρας κατέγραψε επίσης μερικά σύντομα πλάνα από τη συνάντηση, η οποία σηματοδοτεί την πρώτη των τραγουδιστών των Iron Maiden πρόσωπο με πρόσωπο στις τέσσερις και πλέον δεκαετίες από τότε που ο Ντίκινσον αντικατέστησε τον Πολ Ντι Άνο το 1981.

Ο Ντι Άνο αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια και σχεδόν σταμάτησε τις ζωντανές εμφανίσεις το 2020.

Αλλά αφού δημιούργησε το πρότζεκτ του Warhorse το 2021, ανακοίνωσε την επιστροφή του στη σκηνή και την περιοδεία «The Beast Resurrection Tour» με «στόχο να σώσει τη ζωή του και να απομακρυνθεί από το αναπηρικό αμαξίδιο», όπως διευκρίνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

