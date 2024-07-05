Power of Love: Τα «άκουσε» από τη Σοφία ο Νίκος - «Γίνεσαι κλόουν - Πρέπει να αναθεωρήσεις τις απόψεις σου» (βίντεο)

Μετά από αρκετές ώρες διδασκαλίας σχέσεων και βαρυσήμαντες δηλώσεις στο Power of Love, ήρθε η στιγμή να πάρει ο Νίκος Πελετιέ το δικό του μάθημα.
Στο ρόλο της "δασκάλας" βρέθηκε η Σοφία. Η παίκτρια - με αφορμή σχόλιο του Νίκου ότι τη χρησιμοποίησε για να δει την αντίδραση της Σωτηρίας - πήρε φόρα και ξέσπασε σε βάρος του για όλα όσα έχει εκφράσει εντός του παιχνιδιού, αλλά ίσως και έξω από αυτό.
Ο παίκτης με κάθε προσπάθειά του να την κατευνάσει φαινόταν να τα κάνει ακόμα χειρότερα.
Το αποκορύφωμα του καυγά ήταν η Σοφία να αποκαλέσει τον Νίκο κλόουν, να του πει ότι γίνεται ρεζίλι με αυτά που λέει, και να τον συμβουλεύσει να αναθεωρήσει τις απόψεις του.
