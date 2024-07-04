Λογαριασμός
Μενεγάκη προς Αρναούτογλου: «Μην γκρινιάζεις ρε Γρηγόρη»

Η Ελένη Μενεγάκη απάντησε στο παράπονο του Αρναούτογλου

Στο ότι η Ελένη Μενεγάκη δεν έχει πάει ποτέ ως καλεσμένη στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου αναφέρθηκε για άλλη μια φορά με παράπονο ο παρουσιαστής. Και σήμερα που η Ελένη είχε στο πλατό της τον Άρη Καβατζίκη που έκανε και τη συνέντευξη του Αρναούτογλου βρήκε ευκαιρία να απαντήσει από την εκπομπή της.

Θυμίζουμε το παράπονο του Γρηγόρη από εκείνη. 

Και η Ελένη μενεγάκη δεν άφησε το παράπονό του αναπάντητο. 

