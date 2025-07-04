Big Brother: Η κρυφή αποστολή επηρεάζει τους συγκάτοικους - Ποιοι θα είναι οι τέσσερις νέοι υποψήφιοι; (Βίντεο)

Η κρυφή αποστολή του Χρήστου Γκικουρία στο σπίτι του BIG BROTHER οδήγησε σε έντονες αντιδράσεις από τους συγκάτοικους.

Η διάθεση των συγκατοίκων αλλάζει αυτομάτως, μόλις αποδεικνύεται πως όλο αυτό ήταν μία κρυφή αποστολή που ωφέλησε τον συνολικό προϋπολογισμό του σπιτιού. Τα γέλια και η φιλική προσέγγιση στον Χρήστο Γκικουρία ενοχλούν τον Χρήστο Ντεντόπουλο, ο οποίος κατηγορεί τους συγκάτοικους για υποκρισία!

Οι συγκάτοικοι αντιδρούν λέγοντας πως από τη στιγμή που ήταν μία πλάκα, δεν υπάρχει λόγος να μην είναι καλά με τον Χρήστο Γκικουρία. Η Χριστίνα Παπαδέλλη προσπαθεί να εξηγήσει το λόγο που αντιδρούν έτσι, όμως ο Χρήστος Ντεντόπουλος δεν θέλει να ακούσει.

Η Θεοφανία Νικολαΐδη είναι ήδη υποψήφια, από την αρχή της εβδομάδας και η αποψινή ψηφοφορία των συγκατοίκων θα αποκαλύψει ποια είναι τα υπόλοιπα άτομα που θα καθίσουν δίπλα της στο live της Κυριακής 06/07. Οι ψήφοι για ακόμα μία φορά μοιράζονται και τέσσερα ονόματα ακούγονται στο τέλος της…

Μετά την ψηφοφορία οι συζητήσεις στο σπίτι του BIG BROTHER έχουν πάρει φωτιά! Συνδεθείτε στο live streaming μέσα από το skai.gr/tv και το ΣΚΑΪ HYBRID για να μάθετε όλες τις εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν!

Οι εξελίξεις μέσα στο σπίτι του BIG BROTHER και οι δυναμικές προσωπικότητες των συγκατοίκων κερδίζουν όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού, που την Πέμπτη 3/7, έφερε το BIG BROTHER στην πρώτη θέση της τηλεθέασης στο 18-54, με μέσο όρο 14,2%. Η τηλεθέαση στο γενικό σύνολο του κοινού ήταν 11,5%.

Πηγή: skai.gr

