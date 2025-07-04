Big Brother: Η προκλητική αρχηγία, τα κρυμμένα ...ματάκια και μια άσβεστη κόντρα ανεβάζουν τους τόνους στο σπίτι (Βίντεο)

Όλοι στο σπίτι του BIG BROTHER βάζουν τα δυνατά τους για να πετύχουν στην εβδομαδιαία δοκιμασία, η οποία όπως φαίνεται δυσκολεύει αρκετά τους συγκάτοικους. Όταν έρχεται η ώρα για τη λίστα αγορών, οι αποφάσεις του Χρήστου Γκικουρία τους κάνουν έξαλλους.

Ο αρχηγός αποφασίζει να… πατήσει πόδι και να αγοράσει για το σπίτι μόνο ό,τι αρέσει σε εκείνον! Το καλάθι των αγορών γεμίζει με σοκοφρέτες, πατατάκια, καλαμαράκια και κρεατικά.

Όλοι έχουν προσπαθήσει για αυτό το καλάθι και τώρα δεν μπορούν να δεχτούν πως στο σπίτι δεν θα υπάρχουν τα τρόφιμα που επιθυμούν εκείνοι! Η ατμόσφαιρα, για ακόμα μία μέρα, ηλεκτρίζεται και ένας μεγάλος καυγάς ξεσπάει…

Ο BIG BROTHER ενημερώνει τους συγκάτοικους πως μέσα στο σπίτι υπάρχουν, διάσπαρτα, κρυμμένα μικρά «μάτια». Όποιος καταφέρει να συγκεντρώσει τα περισσότερα, θα έχει τη δυνατότητα να απολαύσει ένα δείπνο με burger της αρεσκείας του, αλλά και να κεράσει δύο άτομα που θα επιλέξει εκείνος. Η νικήτρια της δοκιμασίας ξαφνιάζει με την παρέα που επιλέγει για να απολαύσει το έπαθλό της. Η ανακοίνωση των ονομάτων που θέλει να τη συνοδεύσουν, ανοίγει μία μεγάλη κουβέντα μέσα στο σπίτι.

Η Αργυρώ Κατσιγαράκη, η Φένια Νικολαΐδη και η Ζωή Ασουμανάκη έχουν μία άσβεστη κόντρα. Στο επίκεντρό της, τις τελευταίες μέρες, βρίσκεται η λέξη «μούμια». Οι δύο πλευρές έχουν εντελώς διαφορετική εικόνα για τα γεγονότα…

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.