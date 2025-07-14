Big Brother: Oσα αποκάλυψε ο Χρήστος Γκικουρίας μετά την αποχώρησή του

Tης Μαρίνας Χαραλάμπους

Η αποχώρηση του Χρήστου Γκικουρία από το 12ο live του Big Brother στον ΣΚΑΪ ανέδειξε τους επτά συγκατοίκους που συνεχίζουν στον ημιτελικό: ο Γιώργος Αντωνιάδης, η Ζωή Ασουμανάκη, ο Νίκος Ζαφειράκης, η Αργυρώ Κατσιγαράκη, η Θεοφανία Νικολαΐδη, ο Χρήστος Ντεντόπουλος και η Nancy Tawby βρίσκονται πλέον μια ανάσα από το μεγάλο έπαθλο.

Η αποχώρηση του όμως προκάλεσε έντονη συγκίνηση, με τον Χρήστο Ντεντόπουλο να ξεσπά σε δάκρυα κατά τη διάρκεια του αποχαιρετισμού.

O Xρήστος Γκικουρίας μίλησε λίγο μετά την αποχώρησή του για τα συναισθήματα του και για όλα όσα έζησε στο σπίτι του Big Βrother. Αποκαλύπτει αν υπάρχει κάποια στιγμή που μετανιώνει και ποια είναι η άποψή του για Φένια και τη Ζωή με τις οποίες ήρθαν πολλές φορές σε σύγκρουση.

Πηγή: skai.gr

