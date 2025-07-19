Big Brother: Οι παίκτες ανοίγουν την καρδιά τους - Δείτε αποσπάσματα

Άλλο ένα επεισόδιο του Big Brother, έρχεται να φέρει τα πάνω-κάτω με εξελίξεις και ανατροπές, αλλά και ιδιαίτερες εξομολογήσεις.

Η είσοδος του Γιώργου Λάγιου, εχθές στο σπίτι, φάνηκε να αγχώνει τους συγκατοίκους. Το άγχος υποχωρεί, όταν μπαίνουν στο ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο και η συζήτησή τους ξεκινά.

Ποια είναι τα γεγονότα που θεωρούν πως διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα τους; Ποιες δύσκολες στιγμές καθόρισαν την εξέλιξή τους; Από πού αντλούν δύναμη στην καθημερινότητά τους; Για ποιο λόγο μπήκαν μέσα στο σπίτι του BIG BROTHER, σε ποιους απευθύνονται και ποιο μήνυμα θέλουν να περάσουν; Οι συγκάτοικοι στις πιο εξομολογητικές τους συνεντεύξεις.

Αργυρώ: «Όταν ένα κορίτσι δεν έχει πάρει το χάδι του μπαμπά κάτι θα του αφήσει»

Ζωή: «Είχα τα κιλάκια μου παλιά - Με ενοχλούσαν τα σχόλια»

Νάνσι: «Η κόρη μου θέλω να κυνηγήσει τα όνειρά της, να μην την σταματήσει τίποτα»



Χρήστος: «Δεν εκδηλώνω την αγάπη μου με λόγια αλλά με πράξεις»

