Big Brother: Ο Τριαντάφυλλος ξεσηκώνει το σπίτι

Ο Γιώργος Λάγιος μπήκε στο σπίτι του BIG BROTHER, για να μας βοηθήσει να γνωρίσουμε καλύτερα τους συγκατοίκους. Απόψε, Σάββατο 19 Ιουλίου, στις 23.15, στον ΣΚΑΪ θα δούμε όσα συζήτησαν με τον σύμβουλο ψυχικής υγείας ενώ μία άλλη είσοδος θα γεμίσει το σπίτι χαρά και τραγούδια! Ο Τριαντάφυλλος έρχεται στο σπίτι του BIG BROTHER με την ορχήστρα του και το πιο κεφάτο πάρτι ξεκινά!

Η είσοδος του Γιώργου Λάγιου, εχθές στο σπίτι, φάνηκε να αγχώνει τους συγκατοίκους. Το άγχος υποχωρεί, όταν μπαίνουν στο ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο και η συζήτησή τους ξεκινά. Ποια είναι τα γεγονότα που θεωρούν πως διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα τους; Ποιες δύσκολες στιγμές καθόρισαν την εξέλιξή τους; Από πού αντλούν δύναμη στην καθημερινότητά τους; Για ποιο λόγο μπήκαν μέσα στο σπίτι του BIG BROTHER, σε ποιους απευθύνονται και ποιο μήνυμα θέλουν να περάσουν; Οι συγκάτοικοι στις πιο εξομολογητικές τους συνεντεύξεις.

Δείτε το trailer:

Λίγο αργότερα το κουδούνι χτυπά ξανά. Αυτή τη φορά στο κατώφλι βρίσκεται ο Τριαντάφυλλος! Στο σαλόνι η συζήτηση ανοίγει και ο ίδιος μοιράζεται προσωπικές εμπειρίες και δίνει τις συμβουλές του στους συγκατοίκους. Όση ώρα συζητούν, στον κήπο η ορχήστρα ετοιμάζεται! Ένα μεγάλο γλέντι ξεκινά και οι συγκάτοικοι διασκεδάζουν με την καρδιά τους ακούγοντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Τριαντάφυλλου.

Πριν αναχωρήσει από το σπίτι, ο Τριαντάφυλλος μπαίνει στο bbroom για να συζητήσει με τον BIG BROTHER. Πώς του φάνηκε το σπίτι; Οι συγκάτοικοι; Θα τολμούσε να ζήσει εκείνος αυτή την εμπειρία;

Το θετικό κλίμα, που δημιούργησε στο σπίτι η επίσκεψή του, διατηρείται και την επόμενη μέρα. Αρκεί ένα γλέντι για να ενώσει την Αργυρώ, τη Θεοφανία και τη Ζωή;

