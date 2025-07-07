Λογαριασμός
Big Brother: Η αποχώρηση της Χριστίνας και όλα όσα αποκάλυψε στο skai.gr

Μετά την αποχώρησή της από το σπίτι του Big Brother  στον ΣΚΑΪ, η Χριστίνα μιλάει ανοιχτά για όλα όσα έζησε, ένιωσε και άφησε πίσω της

Big Brother: Η αποχώρηση της Χριστίνας- Oλα όσα αποκάλυψε στο skai.gr

Tης Μαρίνας Χαραλάμπους

Η αποχώρηση της Χριστίνας Παπαδέλλη και οι έντονες αντιπαραθέσεις σημάδεψαν την κορύφωση του ενδέκατου live του Big Brother στον ΣΚΑΪ.

Μετά την αποχώρησή της από το σπίτι του Big Brother, η Χριστίνα ανοίγει την καρδιά της και μιλάει ανοιχτά για όλα όσα έζησε, ένιωσε και άφησε πίσω της. Με ειλικρίνεια και συναίσθημα, αναφέρεται στις ανθρώπινες σχέσεις που διαμόρφωσε, στις ανατροπές που δεν περίμενε και στις εκπλήξεις που σημάδεψαν την εμπειρία της.

Αποκαλύπτει ποιοι συμπαίκτες της θα της λείψουν περισσότερο, σχολιάζει τη στάση της Φένιας και της Ζωής και απαντά στο ερώτημα αν οι σχέσεις της με τον Χρήστο Τεντόπουλο άλλαξαν προς το τέλος.

Παράλληλα, δίνει τη δική της ματιά για τις νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται μέσα στο σπίτι τις τελευταίες ημέρες.

