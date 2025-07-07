Big Brother: Η αποχώρηση της Χριστίνας- Oλα όσα αποκάλυψε στο skai.gr

Tης Μαρίνας Χαραλάμπους

Η αποχώρηση της Χριστίνας Παπαδέλλη και οι έντονες αντιπαραθέσεις σημάδεψαν την κορύφωση του ενδέκατου live του Big Brother στον ΣΚΑΪ.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Μετά την αποχώρησή της από το σπίτι του Big Brother, η Χριστίνα ανοίγει την καρδιά της και μιλάει ανοιχτά για όλα όσα έζησε, ένιωσε και άφησε πίσω της. Με ειλικρίνεια και συναίσθημα, αναφέρεται στις ανθρώπινες σχέσεις που διαμόρφωσε, στις ανατροπές που δεν περίμενε και στις εκπλήξεις που σημάδεψαν την εμπειρία της.

Αποκαλύπτει ποιοι συμπαίκτες της θα της λείψουν περισσότερο, σχολιάζει τη στάση της Φένιας και της Ζωής και απαντά στο ερώτημα αν οι σχέσεις της με τον Χρήστο Τεντόπουλο άλλαξαν προς το τέλος.

Παράλληλα, δίνει τη δική της ματιά για τις νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται μέσα στο σπίτι τις τελευταίες ημέρες.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.