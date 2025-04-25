Λογαριασμός
Κάθε μέρα Cinema: Behind the scenes στις ταινίες του ΣΚΑΪ 28 Απριλίου – 4 Μαΐου

Ο ΣΚΑΪ προβάλλει αριστουργηματικές κινηματογραφικές παραγωγές και για την εβδομάδα 28 Απριλίου – 4 Μαΐου. Αναλυτικά τι θα δείτε τις επόμενες ημέρες

Κάθε μέρα Cinema: Behind the scenes σε ταινίες του ΣΚΑΪ 28 Απριλίου – 4 Μαΐου

Ο ΣΚΑΪ επιλέγει και παρουσιάζει, στο καθημερινό πρόγραμμά του, συναρπαστικές κινηματογραφικές παραγωγές για την εβδομάδα 28 Απριλίου – 4 Μαΐου.

Οι απίθανες ιστορίες που μας έρχονται από τα backstage των συγκεκριμένων ταινιών:

ΔΕΥΤΕΡΑ 28.04 (22:15), «ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΡΕΙΣ ΜΕΡΕΣ»: Για να ερμηνεύσει καλύτερα το ρόλο της και να καταλάβει την καθημερινότητα και τα συναισθήματα ενός κατάδικου η Ελίζαμπεθ Μπανκς επισκέφθηκε μία φυλακή. Εκεί συνομίλησε με τους δεσμοφύλακες και τους κρατούμενους ενώ κλείστηκε και σε ένα κελί για όσο θα άντεχε. Δεν άντεξε περισσότερο από πέντε λεπτά.

ΤΕΤΑΡΤΗ 30.04 (21:00), «Η ΜΟΥΜΙΑ: Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ»: Οι παγίδες που εμφανίζονται στις σκηνές που εκτυλίσσονται στον τάφο έχουν βασιστεί σε πραγματικές αφηγήσεις Κινέζων αρχαιολόγων. Σύμφωνα με όσα έχουν αναφέρει η ανασκαφή του «Στρατού από Τερακότα» καθυστέρησε λόγω των πολλών παγίδων που υπάρχουν γύρω από τα αγάλματα. 

ΠΕΜΠΤΗ 01.05 (21:00), «Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΚΥΝΗΓΟΣ ΜΑΓΙΣΣΩΝ»: Η φωλιά της μάγισσας και το δάσος περιμετρικά αυτής κατασκευάστηκε μέσα σε στούντιο από αληθινούς κορμούς δέντρων, φύλλα και κλαδιά. Για την ολοκλήρωση της ταινίες το σκηνικό κάηκε ολοσχερώς.

ΣΑΒΒΑΤΟ 03.05 (00:30), «DAYLIGHT»: Οι σκηνές του τούνελ γυρίστηκαν στα στούντιο της Τσινετσιτά στη Ρώμη σε ένα σκηνικό μήκους μισού χιλιομέτρου. Επιλέχθηκαν τα συγκεκριμένα στούντιο λόγω του μεγέθους του.

Πηγή: skai.gr

