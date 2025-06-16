Φώτης Σεργουλόπουλος: Η συγκίνηση για την Κατερίνα Γιουλάκη - «Τελικά χάσαμε όλοι τη θεία μας»

Συγκινημένος ήταν ο Φώτης Σεργουλόπουλος μιλώντας στην εκπομπή του, Πρωίαν σε είδον για τον θάνατο της θείας του, Κατερίνας Γιουλάκη. Η σπουδαία ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 87 ετών και το τελευταίο αντίο το είπαν στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας ελάχιστοι φίλοι και συγγενείς, όπως ήταν η επιθυμία της.

"Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλον τον κόσμο που μου έστειλε συλλυπητήρια για τη θεία μου. Να ευχαριστήσω τη Finos Film και τον Γιώργο Γαλίτη για το αφιέρωμα."

