Νατάσα Σκαφιδά- Γιάννης Βαρδής: 6 χρόνια Αντώνης Βαρδής Jr, 6 χρόνια απόλυτου έρωτα σε ένα βίντεο

Μια ευτυχισμένη οικογένεια έχουν φτιάξει ο Γιάννης Βαρδής και η Νατάσα Σκαφιδά με τα δύο τους παιδιά, την Κατερίνα και τον Αντώνη που έχει πάρει φυσικά το όνομα του υπερδιάσημου παππού του.

Και πλέον ο Αντώνης Βαρδής, έγινε 6 ετών και φυσικά είναι μέρα γιορτής για όλη την οικογένεια που τον λατρεύει, τον πιτσιρίκο τους. Ο μπαμπάς Γιάννης βέβαια σήμερα έχει εμφάνιση με τον κολλητό Χάρη Βαρθακούρη, αλλά πρόλαβαν να το γιορτάσουν. Ενώ η μαμά Νατάσα δημοσίευσε ένα υπέροχο βίντεο με διάφορες προσωπικές τους στιγμές αυτά τα έξι χρόνια με τον Αντώνη τους.

