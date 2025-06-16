Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νατάσα Σκαφιδά- Γιάννης Βαρδής: 6 χρόνια Αντώνης Βαρδής Jr, 6 χρόνια απόλυτου έρωτα σε ένα βίντεο

Ημέρα γενεθλίων για το αγοράκι τους  

WomenOnly

Μια ευτυχισμένη οικογένεια έχουν φτιάξει ο Γιάννης Βαρδής και η Νατάσα Σκαφιδά με τα δύο τους παιδιά, την Κατερίνα και τον Αντώνη που έχει πάρει φυσικά το όνομα του υπερδιάσημου παππού του.

Και πλέον ο Αντώνης Βαρδής, έγινε 6 ετών και φυσικά είναι μέρα γιορτής για όλη την οικογένεια που τον λατρεύει, τον πιτσιρίκο τους. Ο μπαμπάς Γιάννης βέβαια σήμερα έχει εμφάνιση με τον κολλητό Χάρη Βαρθακούρη, αλλά πρόλαβαν να το γιορτάσουν. Ενώ η μαμά Νατάσα δημοσίευσε ένα υπέροχο βίντεο με διάφορες προσωπικές τους στιγμές αυτά τα έξι χρόνια με τον Αντώνη τους. 

Διαβάστε περισσότερα στο WomenOnly

Πηγή: womenonly

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: WomenOnly
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
65 0 Bookmark