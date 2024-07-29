Ben Affleck- Jennifer Lopez: Μονόδρομος το διαζύγιο, εκείνος ήδη αγόρασε σπίτι

Το ζευγάρι έχει πάνω από ενάμιση μήνα να εμφανιστεί οπουδήποτε μαζί και η Jennifer Lopez γιόρτασε μόνη με πάρτι υπερπαραγωγή Bridgerton Theme, τα 55α γενέθλιά της στα Hamptons με τον Ben Affleck χιλιόμετρα μακριά στο L.A. Προσθέστε σε αυτό και το οτι οι paparazzi παρατήρησαν πως δεν φοράει πια το κολιέ με το όνομά του και μπαμ...

Οι αρχικοί ψίθυροι που μιλούσαν για σοβαρή κρίση στον γάμο τους έχουν γίνει φωνές που πλέον μιλάνε με απόλυτη σιγουριά πως το Βennifer μας τελείωσε για άλλη μια φορά. Την πρηγούμενη στον αρραβώνα και αυτήν στα λίγα χρόνια γάμου. Βέβαια οι φωτό του γάμου και των επετείων τους ως τώρα, δεν έχουν σβηστεί από το επίσημο προφίλ της διάσημης λατίνας σταρ. Θα μας πείτε τι σημασία έχει. Μπορεί και να μην τις σβήσει ποτέ.

Εκείνος πάντως σύμφωνα με το TMZ προχώρησε σε αγορά νέου σπιτιού ενώ η έπαυλη που είχε αγοράσει μαζί με την JLo έχει βγει από τα μέσα του μήνα προς πώληση στην τιμή των 68 εκατομμυρίων δολαρίων. Το πουλάνε το σπίτι, σχόλασε ο γάμος και μάλλον είναι τυπική διαδικασία και η επίσημη παραδοχή του χωρισμού και του διαζυγίου τους.

ICYMI: Ben Affleck Buys New L.A. Home, JLo Divorce Inevitable | Click to read more 👇 https://t.co/kcHECovnez — TMZ (@TMZ) July 28, 2024

