Η Δήμητρα είναι η τελευταία οικοδέσποινα της εβδομάδας σήμερα, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, στις 16.30, στον ΣΚΑΪ και το TOP5 της είναι γεμάτο αφιερώσεις!

Με μία λίστα τραγουδιών που περιλαμβάνει από Ανδρομάχη και Bruno Mars μέχρι Καίτη Γαρμπή και Γιάννη Πάριο, η Δήμητρα φαίνεται να βάζει δύσκολα στους καλεσμένους της.

Η Λέιλα, η Μαρία, ο Ανδρέας και ο Κυριάκος καταφτάνουν μαζί στο φωτεινό σπίτι της οικοδέσποινας και το σαλόνι της γεμίζει μουσική, τραγούδια και χορό. Όταν η Δήμητρα ερμηνεύει το δικό της τραγούδι, εντυπωσιάζει και συγκινεί. Σε ποιον το αφιερώνει;

Η τελευταία διαγωνιστική ημέρα της εβδομάδας θα αποκαλύψει και την τελική βαθμολογική κατάταξη. Πόσο θα αλλάξει όταν αποκαλυφθούν οι bonus βαθμοί; Ποια ή ποιος θα πανηγυρίσει σήμερα τη νίκη του;

Οι γνωστές «Λέρες» του bwinΣΠΟΡ FM 94.6, Γιώργος Μαραθιανός και Νικόλας Ακτύπης είναι εδώ για να τα σχολιάσουν όλα!

Beat My Guest: Και το παιχνίδι αρχίζει, όταν η πόρτα ανοίγει.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

