Σήμερα, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» βρίσκεται στην πανέμορφη πόλη της Καστοριάς. Βλέπουμε από κοντά την καθημερινότητα του Κωπηλατικού Ομίλου, μαθαίνουμε την ιστορία ενός… χαμένου κυπέλλου και καταγράφουμε τις καταστροφές που προκάλεσαν οι πρόσφατες πλημμύρες. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Στην Καστοριά, η κωπηλασία δεν είναι απλώς ένα άθλημα αλλά μέρος της τοπικής κουλτούρας και της καθημερινότητας: πολλά παιδιά από μικρή ηλικία συμμετέχουν στις προπονήσεις, χτίζουν φιλίες και αποκτούν χαρακτήρα μέσα από τον αθλητισμό. Ο Κωπηλατικός Όμιλος εμφανίζει πολλές διακρίσεις, αλλά και προκλήσεις, όπως έλλειψη πόρων - οι προπονητές και αθλητές μιλούν για τη σημασία της κωπηλασίας στη ζωή τους.

Πίσω από τη μεγάλη νίκη της Καστοριάς το 1980, που ήταν η πρώτη επαρχιακή ομάδα που κατέκτησε Κύπελλο Ελλάδος, νικώντας τότε την πανίσχυρη ομάδα του Ηρακλή, υπάρχει μια άγνωστη σε πολλούς ιστορία. Το κύπελλο που σήκωσαν στα χέρια τους οι παίκτες με μεγάλη περηφάνια, βρίσκεται εδώ και περίπου τρεις δεκαετίες μάλλον σε μια αποθήκη. Το βέβαιο είναι πως κανείς δεν το έχει δει από τότε και είναι μια ιστορία που προκαλεί ανάμεικτα συναισθήματα, με κυρίαρχη τη συγκίνηση για το χαμένο κύπελλο αλλά και την ανάμνηση της μεγάλης νίκης, που αυτή βέβαια δεν μπορεί να χαθεί...

Πρωτοφανείς πλημμύρες έζησε η Καστοριά τον περασμένο Ιανουάριο μετά από έντονη βροχόπτωση. Κινδύνευσαν άνθρωποι, ζώα και έγιναν μεγάλες καταστροφές σε περιουσίες. Η επόμενη μέρα βρήκε δύο ιχθυοτροφεία πέστροφας στη Λευκή της Καστοριάς κάτω από τις λάσπες και λίγο έλειψε να εγκλωβιστεί ένας από τους ιδιοκτήτες μέσα στην επιχείρησή του. Το κακό φαίνεται να ξεκίνησε από την υπερχείλιση ποταμού, που, όπως καταγγέλλουν, είναι μπαζωμένος σε πολλά σημεία και έχει να καθαριστεί πολλά χρόνια. Τα καλά νέα είναι πως οι περισσότερες πέστροφες βρήκαν διέξοδο από το ιχθυοτροφείο προς το ποτάμι.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

