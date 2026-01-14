Ένα σύντομο καρέ από το show της πάνω στη σκηνή, μοιράστηκε η Έλενα Παπαρίζου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια έχει ξεκινήσει τις εμφανίσεις της στην Αθήνα μαζί με τον Τάκη Ζαχαράτο, σε γνωστό νυχτερινό κέντρο, παρουσιάζοντας το εντυπωσιακό σόου «The Velvet Night», το οποίο συνδυάζει στοιχεία μιούζικαλ και καμπαρέ.

Σε βίντεο που ανάρτησε την Τρίτη 13 Ιανουαρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Έλενα Παπαρίζου εμφανίζεται να ερμηνεύει το τραγούδι «Be Italian», ενώ παράλληλα χορεύει καθισμένη σε καρέκλα.

Στο κλιπ, η τραγουδίστρια εντυπωσιάζει με την εμφάνισή της, φορώντας στενό κορσέ και ψηλοτάκουνα μποτάκια, αποσπώντας θετικά σχόλια από το κοινό της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.