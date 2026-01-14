«Στην Αγκαλιά του Φάνη»: Καλεσμένοι οι Μιμή Ντενίση και Λάκης Γαβαλάς

Ποδαρικό κάνουν την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, στις 23.45, στον ΣΚΑΪ και «Στην Αγκαλιά του Φάνη», η Μιμή Ντενίση και ο Λάκης Γαβαλάς και ο Φάνης Λαμπρόπουλος φοράει τα… αστραφτερά του για να τους υποδεχτεί.

Η Μιμή Ντενίση είναι μία προσωπικότητα που δεν χρειάζεται συστάσεις και καταφέρνει να αιφνιδιάσει τον παρουσιαστή με τον ακομπλεξάριστο και χαλαρό της χαρακτήρα. Bloody Hawk και Λεξ είναι δύο από τους καλλιτέχνες που επιλέγει να ακούσει η Ελληνίδα ηθοποιός και αποκαλύπτει πως θα ήθελε να κάνει μία παραγωγή μαζί τους! Γιατί δεν ασχολήθηκε με την πολιτική και ποιο επάγγελμα ήθελε να κάνει στην παιδική της ηλικία; Οι φιλίες, οι σχέσεις αλλά και οι συνεργασίες της με θρυλικά ονόματα όπως η Αλίκη Βουγιουκλάκη αποκαλύπτονται μέσα από την κουβέντα τους. Το δώρο του Φάνη την ξαφνιάζει ευχάριστα και της δίνει αφορμή για… γράψιμο.

Ο Λάκης Γαβαλάς, με το ξεχωριστό στιλ του, έρχεται στο πλατό για να παραδώσει μαθήματα μόδας στον παρουσιαστή. Τι έχει να σχολιάσει για το αστραφτερό κοστούμι του; Η περιπετειώδης πορεία της ζωής του θα μπορούσε να γίνει μία συναρπαστική ταινία με φόντο τον… Κορυδαλλό. Τα θρυλικά πάρτι του στη Μύκονο με τους λαμπερούς καλεσμένους, η φιλία του με μεγάλους σχεδιαστές και η γνωριμία του με Χολιγουντιανούς ηθοποιούς δίνουν έξτρα λάμψη στο late night show. Τι πρόκειται να συμβεί όταν ο Λάκης Γαβαλάς θα καθίσει στην έδρα του «Δικαστηρίου της Μόδας»; Ποιες celebrities θα καταδικαστούν για εγκλήματα κατά του… στιλ;

«Στην αγκαλιά του Φάνη»: Μια εκπομπή που δεν παίρνει τον εαυτό της στα σοβαρά – και γι’ αυτό ακριβώς αξίζει να την δείτε!

#StinAgkaliaTouFani

Πηγή: skai.gr

