Bahar-Καινούρια αρχή: Η νέα αρχή της Μπαχάρ κρύβει πολύ πόνο - Απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ (Δείτε το trailer)

Μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις, η εκκρεμότητα της Μπαχάρ είναι να βγει το διαζύγιο με τον Τιμούρ και επιτέλους να ελευθερωθεί από τον χειριστικό και άπιστο σύζυγο. Η συνέχεια όμως είναι πολύ επώδυνη…

Νέο επεισόδιο της σειράς του ΣΚΑΪ, «Bahar-Καινούργια Αρχή», απόψε στις 21.00.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο:

Το δικαστήριο αποδίδει προσωρινά την οικία Γιαβούζογλου στην Μπαχάρ, μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθεση της υποθήκης. Έτσι, ο Τιμούρ και η κ. Νεβρά αναγκάζονται να πάνε σε ξενοδοχείο, ενώ η μαμά της Μπαχάρ μαζί με τα παιδιά έρχονται να μείνουν όλοι μαζί στο σπίτι.

Δυστυχώς όμως, δεν είναι όλα ρόδινα για την Μπαχάρ: μετά από εξετάσεις, μαθαίνει ότι το σώμα της απορρίπτει το μόσχευμα και η ίδια κινδυνεύει. Ο Εβρέν είναι δίπλα της για να μοιραστεί τα άσχημα νέα αλλά και τον πόνο της.

Αυτή η κίνηση συμπαράστασης παρερμηνεύεται και θα χρησιμοποιηθεί εναντίον της στο δικαστήριο για την έκδοση του διαζυγίου.

Ο Τιμούρ ζηλεύει τη σχέση του Εβρέν με την Μπαχάρ και ο Εβρέν αναγκάζεται να του αποκαλύψει την κρίσιμη κατάσταση της υγείας της Μπαχάρ και να του θέσει το εξής δίλημμα: θα γίνει δότης αυτή τη φορά ή θα την αφήσει και πάλι αβοήθητη;

Πρωταγωνιστούν: Demet Evgar (Μπαχάρ), Buğra Gülsoy (Εβρέν), Mehmet

Yılmaz Ak (Τιμούρ), Hatice Aslan (Νεβρά), Ecem Özkaya (Ρενγκίν), Füsun

Demirel (Γκιουλτσέκ), Elit Andaç Çam (Τσαγλά), Demirhan Demircioğlu (Αζίζ

Ουράς), Nil Sude Albayrak (Σερέν), Alisa Sezen Sever (Ουμάι), Hasan

Şahintürk (Ρεχά)

Σενάριο: Ayça Üzüm

Σκηνοθεσία: Neslihan Yeşilyurt

Πηγή: skai.gr

