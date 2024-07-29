Nick Mason: Θέλει να δημιουργήσει νέα τραγούδια των Pink Floyd με τη βοήθεια της AI

Ο Νικ Μέισον έχει εκφράσει την επιθυμία του να χρησιμοποιήσει την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) για να δημιουργήσει νέα τραγούδια των Pink Floyd. Ο ντράμερ έδωσε πρόσφατα συνέντευξη στη «The Sunday Mirror» και συζήτησε τη δυνατότητα να επανενώσει τους Pink Floyd μέσω AI.

Ο Ντέιβιντ Γκίλμουρ δήλωσε ότι τα μέλη των Pink Floyd ολοκλήρωσαν την κοινή τους διαδρομή το 2015. «Θα ήταν συναρπαστικό να δούμε τι θα μπορούσε να κάνει η Τεχνητή Νοημοσύνη με τη νέα μουσική» είπε ο Νικ Μέισον στη «The Sunday Mirror».

Pink Floyd drummer Nick Mason says band could use AI to replace ex-membershttps://t.co/lU6EfXGfSZ pic.twitter.com/4qQum6lswb — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) July 27, 2024

Όπως διευκρίνισε θα μπορούσε να υλοποιηθεί με έναν τρόπο αναζήτησης «πού πήγαν οι Pink Floyd μετά;». «Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε μια κατάσταση Τεχνητής Νοημοσύνης, στην οποία ο Ντέιβιντ και ο Ρότζερ γίνονται ξανά φίλοι», συνέχισε, προσθέτοντας: «Θα μπορούσαμε να είμαστε σαν τους ABBA μέχρι να τελειώσουμε με αυτό.

Σε μια καριέρα 55 ετών, το μεγαλύτερο μέρος από αυτή ήταν πολύ διασκεδαστικό. Είχαμε το τεράστιο προνόμιο να είμαστε σε ένα επιτυχημένο συγκρότημα και να περιοδεύουμε στον κόσμο και να κάνουμε παρέα με πραγματικά ενδιαφέροντες ανθρώπους. Είναι μια χρυσή κάρτα για να γνωρίσεις κάθε είδους αγαπημένους αθλητές και ηθοποιούς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

