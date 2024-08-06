Όλοι γνωρίζουν για την απιστία του Τιμούρ, εκτός από την Μπαχάρ. Η Ρενγκίν τον πιέζει να μιλήσει ανοιχτά στη γυναίκα του, αλλιώς θα τα τινάξει όλα στον αέρα…

Νέο επεισόδιο της σειράς του ΣΚΑΪ, «Bahar-Καινούργια Αρχή», απόψε στις 21.00.

Δείτε το trailer:

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο:

Τα παιδιά του Τιμούρ έμαθαν για τη σχέση του με τη Ρενγκίν και μάλιστα με τον χειρότερο τρόπο. Η μόνη που παραμένει στην άγνοια της, αν και έχει τις υποψίες της, είναι η Μπαχάρ. Η Ρενγκίν πιέζει τον Τμούρ να πει την αλήθεια στην Μπαχάρ και να αναγνωρίσει τον καρπό του έρωτά τους. Εκείνος, για άλλη μία φορά, διστάζει, και επιρρίπτει ευθύνες στη Ρενγκίν που έφτασαν σ’ αυτό το σημείο.

Η Ρενγκίν τον απειλεί ότι αυτό είναι το τέλος της ιστορίας τους και όλοι θα μάθουν την παράνομη σχέση τους. Έχει, μάλιστα σκοπό, να το ανακοινώσει μπροστά σε όλο το νοσοκομείο το βράδυ της φιλανθρωπικής βραδιάς. Όταν αυτή η βραδιά έρχεται, οι εκπλήξεις -ευχάριστες και δυσάρεστες- διαδέχονται η μία την άλλη.

Πρωταγωνιστούν: Demet Evgar (Μπαχάρ), Buğra Gülsoy (Εβρέν), Mehmet Yılmaz Ak (Τιμούρ), Hatice Aslan (Νεβρά), Ecem Özkaya (Ρενγκίν), Füsun Demirel (Γκιουλτσέκ), Elit Andaç Çam (Τσαγλά), Demirhan Demircioğlu (Αζίζ Ουράς), Nil Sude Albayrak (Σερέν), Alisa Sezen Sever (Ουμάι), Hasan Şahintürk (Ρεχά)

Σενάριο: Ayça Üzüm

Σκηνοθεσία: Neslihan Yeşilyurt

Bahar καινούργια Αρχή

Δευτέρα με Παρασκευή στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

Δείτε την ιστορία από την αρχή:

https://www.skai.gr/tv/show/ seires/bahar-kainourgia-archi/ sezon-2023-2024#tab1

#Bahar

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.