Η Κλέλια Ανδριολάτου κάνει yoga κάτω από το φως του φεγγαριού

Στην πανέμορφη Κίμωλο με φίλους περνάει το μεγαλύτερο μέρος του Αυγούστου η Κλέλια Ανδριολάτου. Η κούκλα του Maestro in Blue που πλέον έχει και διεθνείς fans μετά την προβολή της σειράς στο Netflix, παρέα και με την κολλητή της και γνωστή σχεδιάστρια μόδας Βάσια Κωσταρά, περνάνε όλη την ημέρα στις παραλίες του νησιού ενώ τα βράδια διοργανώνουν αυτοσχέδια γλέντια στις αυλές.

Όπως πρέπει να είναι τα καλοκαίρια δηλαδή.

