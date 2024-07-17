«Poker Face»: Αυτοί είναι οι guest stars… έκπληξη της 2ης σεζόν

Τα γυρίσματα της 2ης σεζόν του «Poker Face» από το Peacock βρίσκονται σε εξέλιξη και το Variety έμαθε τους νέους guest stars που θα εμφανιστούν στο πλευρό της πρωταγωνίστριας Νατάσα Λιόν.

Συγκεκριμένα θα είναι ο Τζιανκάρλο Εσποσίτο, η Κέιτι Χολμς, η Γκάμπι Χόφμαν και ο Κουμάιλ Ναντζιάνι.

Σημειώνεται ότι ο εντυπωσιακός κατάλογος των guest stars της πρώτης σεζόν περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, τους Έιντριεν Μπρόντι, Μπέντζαμιν Μπρατ, Τσαρλς Μέλτον και Τζούντιθ Λάιτ, η οποία απέσπασε βραβείο Emmy για την συμμετοχή της.

Σύμφωνα με την σύνοψη της σειράς, η βραβευμένη πρωταγωνίστρια Νατάσα Λιόν, υποδύεται την Charlie Cale, «η οποία έχει την εξαιρετική ικανότητα να ανακαλύπτει πότε κάποιος λέει ψέματα. Βγαίνει στο δρόμο με το Plymouth Barracuda της και σε κάθε στάση συναντά ένα νέο καστ χαρακτήρων και παράξενα εγκλήματα που δεν μπορεί παρά να εξιχνιάσει».

Η 1η σεζόν έκανε πρεμιέρα τον Ιανουάριο του 2023, με την υπογραφή του Ράιαν Τζόνσον και απέσπασε τέσσερις υποψηφιότητες για Emmy.

