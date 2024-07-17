Ελένη Βαΐτσου: «Ήταν πάντα ανθρωποφαγική η τηλεόραση»

Για την αντιμετώπιση που είχε στη τηλεόραση, τις ερωτήσεις που απαντάει και το αν θέλει η όχι να κάνει οικογένεια μίλησε η Ελένη Βαΐτσου. Η ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην κάμερα του Summer’s Cool, στον ΣΚΑΪ, και ήταν αποκαλυπτική. «Έχω δουλέψει σε εστιατόριο και σε πολυεθνική εταιρεία λόγω σπουδών και μετά ξεκίνησα με τηλεόραση και θέατρο. Ενώ είχα ξεκινήσει να εργάζομαι στην τηλεόραση σκεφτόμουν ότι είναι μια δουλειά και μπορεί να καταλήξω σε γραφείο πολυεθνικής πάλι».

«Δεν απαντάω σε κάποιες ερωτήσεις δημοσιογράφων. Δεν είναι θέμα ευγενείας αν απαντάμε ή όχι...φταίει ο δημοσιογράφος αν κράξει το πάνελ μετά. Ήταν πάντα ανθρωποφαγική η τηλεόραση. Οι εκπομπές έχουν ανάγκη από ντόρο».

«Φαινόταν περίεργο στον κόσμο ότι πήγα διακοπές στο Πακιστάν. Μου αρέσουν οι απόμακροι, διαφορετικοί προορισμοί. Ήμουν ένα μήνα στο Πακιστάν και περάσαμε από κατολίσθηση, οδηγούσαμε στα πλημμυρισμένα και το χωριό που μέναμε έπιασε φωτιά».

«Δεν γίνονται μόνο ηθοποιοί παρουσιαστές αλλά και τραγουδιστές και μοντέλα ηθοποιοί. Εγώ δεν θα τα έκανα όλα.

Γιατί να ανεβώ τα σκαλιά της εκκλησίας και να κάνω οικογένεια; Σώνει και ντε;».

