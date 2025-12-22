Το "Avatar: Fire and Ash", η τρίτη ταινία της επιτυχημένης σειράς επιστημονικής φαντασίας του Τζέιμς Κάμερον, βρέθηκε στην κορυφή του box office σε ΗΠΑ και Καναδά το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής της.

Η πιο πρόσφατη προσθήκη στο franchise συγκέντρωσε εκτιμώμενα έσοδα 88 εκατ. δολάρια, ωστόσο το ποσό αυτό είναι αισθητά χαμηλότερο από τα 134 εκατ. δολάρια που είχε αποφέρει το Avatar: The Way of the Water στο άνοιγμά του το 2022.

Παρόλα αυτά, το franchise του Avatar είναι γνωστό για τη μακροχρόνια πορεία του στα ταμεία, οπότε τα έσοδα του πρώτου Σαββατοκύριακου αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά τις επόμενες εβδομάδες.

Τόσο το Avatar του 2009, που θεωρήθηκε πρωτοποριακό χάρη στη ριζοσπαστική χρήση της τεχνολογίας, όσο και το σίκουελ "The Way of the Water", παρέμειναν στην κορυφή του box office για επτά συνεχόμενες εβδομάδες.

«Τα ανοίγματα δεν είναι αυτό που χαρακτηρίζει τις ταινίες Avatar. Είναι αυτό που κάνουν μετά το άνοιγμά τους», δήλωσε ο Ντέιβιντ Α. Γκρος της Franchise Entertainment Research.

Η ταινία απέφερε 9 εκατ. λίρες στο box office του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας και έφτασε σε παγκόσμια έσοδα τα 345 εκατ. δολάρια, σε σύγκριση με τα 441 εκατ. δολάρια του The Way of the Water.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν ξανά η Ζόε Σαλντάνα ως η πολεμίστρια των Να’βι, Νεϊτίρι, και ο Σαμ Γουόρθινγκτον ως ο πρώην πεζοναύτης Τζέικ Σάλι, οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν έναν νέο εχθρό έπειτα από απειλές κατά της οικογένειάς τους στον πλανήτη Πανδώρα.

Η πιο πρόσφατη περιπέτεια του Avatar έχει λάβει ξεκάθαρα ανάμεικτες κριτικές από τους κριτικούς.

Ο Μπεν Τράβις του Empire ήταν θετικός, δίνοντάς της τέσσερα στα πέντε αστέρια και περιγράφοντάς την ως «πραγματικά επική κινηματογραφική εμπειρία».

Σημειώνοντας ότι «όσοι ελπίζουν σε μια σεισμική αλλαγή στη συνολική ιστορία θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν τις προσδοκίες τους», πρόσθεσε: «Παρόλα αυτά, πρόκειται για το πιο εντυπωσιακό θέαμα που θα μπορούσε κανείς να ζητήσει, απόλυτα καθηλωτικό, τεχνικά αριστοτεχνικό. Είναι σχεδόν αδιανόητο ότι σχεδόν τίποτα από ό,τι βλέπεις στην οθόνη δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, τόσο φωτορεαλιστικό που δεν το σκέφτεσαι καν».

Ο Νικ Χάουελς της London Evening Standard έδωσε την ίδια βαθμολογία, περιγράφοντας την ταινία ως «τρεις ώρες και δεκαπέντε λεπτά ασύγκριτων κινηματογραφικών πυροτεχνημάτων».

Πρόσθεσε: «Ο Κάμερον έχει οδηγήσει τον τρισδιάστατο κινηματογράφο σε μια ακόμη πιο άγρια διάσταση, με μια έντονα καθηλωτική εμπειρία που, ειλικρινά, θα σας αφήσει ευχάριστα εξαντλημένους».

Άλλοι, όμως, έμειναν λιγότερο εντυπωσιασμένοι.

Ο τίτλος της κριτικής της Στέφανι Ζάχαρεκ στο Time Magazine ήταν ιδιαίτερα καυστικός: «Το Avatar κάποτε ήταν επαναστατικό. Τρεις ταινίες μετά, το franchise έχει χάσει το θαύμα του».

Πρόσθεσε: «Το Avatar: Fire and Ash δεν σε αφήνει ποτέ να ξεχάσεις ότι κοιτάς μια οθόνη, ειδικά καθώς περνά η τρίτη ώρα. Το όραμα του Κάμερον δεν είναι πια το μέλλον, αλλά ένα ταξίδι νοσταλγίας, μια πολύ ακριβή μορφή déjà vu. Η κινηματογραφική μαγεία μπορεί να πάρει πολλές μορφές, αλλά σπάνια είναι τόσο υπολογισμένη, συγχέοντας το δέος με τη νάρκη».

Ο Ρόμπι Κόλιν της Daily Telegraph συμφώνησε, με τον τίτλο της κριτικής του να περιγράφει την εμπειρία του ως «σαν να βλέπεις 300 εκατ. λίρες σε γκλίτερ να αδειάζουν σε ένα ενυδρείο».

Πρόσθεσε: «Η αποχαυνωτική τρίτη ταινία του μεγα-φραντσάιζ του Τζέιμς Κάμερον αποδεικνύει ότι έχει κολλήσει σε ένα δημιουργικό αδιέξοδο».

Η ταινία έκανε πρεμιέρα και στο Ηνωμένο Βασίλειο την Παρασκευή, με τα έσοδα του πρώτου Σαββατοκύριακου να αναμένεται να ανακοινωθούν στις αρχές της εβδομάδας.

Ο Κάμερον έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι συνολικά θα υπάρξουν πέντε ταινίες Avatar, αλλά πρόσφατα έκανε ένα μικρό βήμα πίσω από αυτό το σχέδιο, λέγοντας με νόημα: «Ας κάνουμε άλλη μία συνέντευξη σε έναν χρόνο και τότε θα σας πω ποια είναι τα σχέδιά μου».

Ολοκλήρωσε τα σενάρια για τα Way of the Water και Fire and Ash πριν από 10 χρόνια και ξεκίνησε τα γυρίσματα και των δύο ταινιών ταυτόχρονα το 2017.

Ο σκηνοθέτης των Aliens και Titanic δήλωσε στο USA Today: «Για μένα, ήταν ένας κύκλος δέκα ετών και αυτή είναι η κορύφωση ενός ενιαίου αφηγηματικού τόξου. Οπότε νιώθω ότι ολοκλήρωσα. Δηλαδή, θα μπορούσα να σταματήσω τώρα ή να συνεχίσω στον κόσμο του Avatar. Και υπάρχουν λόγοι να το κάνω· τα περίεργα μυαλά θέλουν να μάθουν τι θα συμβεί μετά. Αυτό είναι ωραίο, αν οι θαυμαστές θέλουν να δουν περισσότερα και αν βγάλουμε αρκετά χρήματα από αυτή την ταινία».

