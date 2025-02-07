Άρης Σοϊλέδης: Τον έβρισε ηλικιωμένη όταν πήγε να την βοηθήσει με τα ψώνια

Τον μπελά του βρήκε ο πρώην ποδοσφαιριστής και παίκτης του Survivor, Άρης Σοϊλέδης, όταν προσπάθησε να βοηθήσει μια ηλικιωμένη κυρία να κουβαλήσει τα ψώνια της.

Η ηλικιωμένη του επιτέθηκε φωνάζοντας, λέγοντάς του “Φύγε από εδώ αληταρά, ντροπή σου! Μεγάλη γυναίκα…»

Όπως περιέγραψε ο ίδιος με story στο Instagram, ενώ έβγαινε από ένα κομμωτήριο, αντίκρισε μια ηλικιωμένη κυρία να κουβαλάει πολλές και βαριές τσάντες από το σούπερ μάρκετ.

Ο Άρης Σοϊλέδης καλοπροαίρετα προσφέρθηκε να τη βοηθήσει να μεταφέρει τις σακούλες με τα ψώνια της μέχρι το σπίτι της, με την αντίδρασή της ωστόσο να τον σοκάρει.

Η ανάρτησή του στο Instagram

«Έχω μόλις ζήσει ένα σκηνικό, το οποίο ήθελα πάρα πολύ να το μοιραστώ μαζί σας, για να καταλάβουμε λίγο όλοι μας σε τι σημείο έχουμε φτάσει και τα βλέπουμε όλα με κακό μάτι και κακοπροαίρετα. Έχω παρκάρει το αυτοκίνητό μου, μπαίνω στο κομμωτήριο να κουρευτώ και, τελειώνοντας το κούρεμά μου, πάω να μπω στο αμάξι και βλέπω μια κυριούλα, μεγάλη σε ηλικία, να κουβαλάει πολλές και βαριές τσάντες από το σούπερ μάρκετ», περιέγραψε αρχικά ο Άρης Σοϊλέδης.

«Με όλη την καλή διάθεση, πάω κοντά της και της λέω: "Θέλετε να σας βοηθήσω να μην κουβαλάτε όλα αυτά τα πράγματα, να σας τα αφήσω μέχρι το σπίτι σας, μέχρι την πόρτα σας;". Και τι μου λέει... "Φύγε από εδώ αληταρά, ντροπή σου!" και άρχισε να φωνάζει», συνέχισε.

«Την κοιτάω και λέω "κυρία μου, σας είπα να σας βοηθήσω να μην κουβαλάτε τα πράγματα". ¨"Όχι, δεν θέλω" μου λέει, "σήκω φύγε από εδώ αληταρά. Ντροπή σου, μεγάλη γυναίκα..."», πρόσθεσε ο Άρης Σοϊλέδης, φανερά έκπληκτος από την αντίδραση της ηλικιωμένης.



