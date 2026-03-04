Ένα νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ έρχεται στην οθόνη του ΣΚΑΪ, απόψε στις 21.00.

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας ως Τάκης / Σπύρος και η Έλενα Χαραλαμπούδη ως Σούλα / Βαλέρια αναζητούν σπίτι και ο Λευτέρης Ελευθερίου, ως εργολάβος στο ΤΟΤΕ και ως ιδιοκτήτης σπιτιού στο ΤΩΡΑ, τους φέρνει σε απόγνωση.

Από το θρυλικό γιαπί στο Περιστέρι του '80, με τις «χρυσές» υποσχέσεις του εργολάβου για το Ταζ Μαχάλ της γειτονιάς, μέχρι το «ιστορικό» χρέπι του 2026 που νοικιάζεται... χρυσάφι ως ενεργειακά σφραγισμένο (δεν ανοίγουν τα παράθυρα!)

Είτε χτίζεις με δάνεια είτε ψάχνεις ενοίκιο με Ε1, Ε9 και 4 νοίκια μπροστά, η ελληνική πραγματικότητα παραμένει η ίδια: μια επική φαρσοκωμωδία!

Στο τέλος, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ίδιο συμπέρασμα: «Δεν πάει άλλο!»

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

