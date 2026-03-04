Συλλεκτικό νόμισμα για τα 30 χρόνια των Spice Girls από το Βασιλικό Νομισματοκοπείο

Το Βασιλικό Νομισματοκοπείο (The Royal Mint) του Ηνωμένου Βασιλείου, τιμά το θρυλικό συγκρότημα των Spice Girls, με την έκδοση μιας νέας σειράς νομισμάτων της συλλογής «Music Legends» με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ.

«Είναι μεγάλη τιμή για εμάς να μας βραβεύει το Βασιλικό Νομισματοκοπείο και να ακολουθούμε τα βήματα κάποιων πραγματικών ειδώλων της μουσικής», ανέφερε σε δήλωσή του το συγκρότημα.

«Το 2026 αποτελεί μια ιδιαίτερη χρονιά για εμάς, καθώς γιορτάζουμε την 30ή επέτειο από το πρώτο μας τραγούδι και άλμπουμ. Ποτέ δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα μας αναγνώριζαν με αυτόν τον τρόπο, το πρώτο γυναικείο συγκρότημα που αποκτά το δικό του νόμισμα... τι στιγμή για τη γυναικεία δύναμη», συμπλήρωσαν τα μέλη του γκρουπ.

How’s this for Girl Power?! ✌️ The first female group ever to have our very own coin! 💞



It’s such an incredible honour to be celebrated by The Royal Mint and to follow in the footsteps of so many true music legends with a @spicegirls coin. Honestly, what a moment ✨ pic.twitter.com/zS6ibaVKU2 — Emma Bunton (@EmmaBunton) March 3, 2026

Σχεδιασμένο από την καλλιτέχνιδα Φιόν Ρις, το νόμισμα απεικονίζει τις φιγούρες των πέντε μελών, Βικτόρια Μπέκαμ, Μέλανι Τσίσολμ, Έμα Μπάντον, Τζέρι Χάλιγουελ-Χόρνερ και Μέλανι Μπράουν, δίπλα στις αυθεντικές υπογραφές τους.

Σε μια πρωτιά για τη συλλογή «Music Legends» υπάρχουν πέντε διαφορετικά σχέδια συσκευασίας για τις έγχρωμες εκδόσεις όπου προβάλλεται κάθε μέλος του συγκροτήματος ξεχωριστά. Σύμφωνα με το Βασιλικό Νομισματοκοπείο, κάθε σχέδιο περιορίζεται σε 15.000 αντίτυπα παγκοσμίως. Οι θαυμαστές του γκρουπ έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τα συλλεκτικά κομμάτια με τιμές που ξεκινούν από £18,50 για την έκδοση των 5 λιρών και φτάνουν έως τις £10.535 για την πολυτελή χρυσή των 200 λιρών.

Η Λούσι Μακένζι του Βασιλικού Νομισματοκοπείο δήλωσε: «Οι Spice Girls δεν κυριάρχησαν απλώς στην ποπ μουσική, αλλά καθόρισαν τη δεκαετία του '90. Τώρα, για πρώτη φορά, οι θαυμαστές και οι συλλέκτες σε όλο τον κόσμο μπορούν να αποκτήσουν ένα κομμάτι αυτής της κληρονομιάς. Η μοναδική συσκευασία που τιμά κάθε Spice Girl το καθιστά ένα από τα πιο συλλεκτικά προϊόντα της σειράς «Music Legends». Το Girl Power επέστρεψε!».

Άλλοι καλλιτέχνες που έχουν τιμηθεί στη σειρά νομισμάτων με θέμα τους θρύλους της μουσικής από το Βασιλικό Νομισματοκοπείο είναι οι Φρέντι Μέρκιουρι, Ντέιβιντ Μπόουι, Έλτον Τζον, Σίρλεϊ Μπάσι, Τζορτζ Μάικλ και Πολ ΜακΚάρτνεϊ, σύμφωνα με το BBC.

Πηγή: skai.gr

