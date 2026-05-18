Τους λόγους που τον ανάγκασαν να ακυρώσει την προγραμματισμένη του παρουσία στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ μοιράστηκε ο Akylas.

Ο φετινός εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision, ο οποίος επέστρεψε μόλις χθες από τη Βιέννη έχοντας εξασφαλίσει τη 10η θέση στον μεγάλο τελικό, δεν κατάφερε να δώσει το «παρών» στο πλατό της δημόσιας τηλεόρασης.

Μέσα από μια ανάρτηση στα social media, ο καλλιτέχνης εξήγησε πως ξύπνησε με υψηλό πυρετό και έντονη εξάντληση. Παράλληλα, εξομολογήθηκε στους διαδικτυακούς του φίλους ότι χρειάζεται χρόνο για να γεμίσει τις μπαταρίες του, αλλά και για να συνειδητοποιήσει τη μεγάλη εμπειρία που έζησε.

Η ανάρτηση:

«Καλημέρα, καλημέρα. Δεν μπόρεσα να παρευρεθώ σήμερα στην εκπομπή του Φώτη και της Τζένης που αγαπώ @prwianseEidon γιατί ξύπνησα με πυρετό και μεγάλη αδυναμία στο σώμα.

Ήταν ένα μεγάλο ταξίδι, πολύ απαιτητικό αλλά και όμορφο! Χρειάζεται λίγο χρόνο το σώμα μου και το μυαλό μου να επεξεργαστεί όλο αυτό που συνέβη και να ξεκουραστεί λίγο.

Δεν φαντάζεστε πόσο με συγκινείτε με τα μηνύματα που μου στέλνετε (δυστυχώς δεν έχω προλάβει να τα ανοίξω ακόμα όλα). Ανανεώνουμε το ραντεβού μας στο @prwianseEidon για την Πέμπτη 21/5».

Πηγή: skai.gr

