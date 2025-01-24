Μαρίνα Σάττι: Το αρχικό της όχι στην περσινή συμμετοχή στην Eurovision και τι σκέφτεται με πικρία

Στη Νέα Υόρκη βρέθηκε ο Fipster Μόλις για 48 ώρες για να συναντήσει τη Μαρίνα Σάττι και να κάνουν μαζί ένα «Αλήθεια ή Θάρρος» για το διαδικτυακό του κανάλι στο YouTube. Και αυτός το βίντεο βγήκε τελικά χθες με τη Μαρίνα να μιλάει ανοιχτά για όλα όσα έγιναν στο Μάλμο της Σουηδίας αλλά και την αρχική της πρόθεση να πει και πάλι όχι στην πρόταση που της έγινε να πάει στον Διαγωνισμό τραγουδιού εκπροσωπώντας την Ελλάδα.

«Μου είχε γίνει πρόταση για την Eurovision άλλες τρεις φορές και είχα αρνηθεί, γιατί δεν ήμουν έτοιμη. Δεν με ενδιέφερε. Δεν έβρισκα ότι θα είχε νόημα μια τέτοια κίνηση και μια τέτοια έκταση. Θεωρούσα ότι δεν ήταν κάτι που θα μου ταίριαζε ή θα μπορούσα να το διαχειριστώ» είπε αρχικά η Μαρίνα Σάττι και στη συνέχεια αποκάλυψε πως και πέρυσι όχι είπε αρχικά:

«Πέρσι είπα όχι στην αρχή αλλά μετά το σκέφτηκα και το συζήτησα με τους ανθρώπους μου. Λέω θα είναι μια καλή συγκυρία να πάνε τα πράγματα παρακάτω και να υπερβώ και εγώ τον εαυτό μου. Έμοιαζε καλό το timing.

Όλο το ταξίδι και την διαδρομή τη σκέφτομαι με πολλή χαρά και δημιουργικότητα. Όλη η διαδρομή μέχρι να πάμε εκεί ήταν από τις πιο ευχάριστες και ενδιαφέρουσες φάσεις. Ήταν ωραία εκεί.

Με ανθρώπους από όλον τον κόσμο, φεστιβάλ, μουσική, χαρά. Προφανώς δεν γίνεται όλα αυτά που συμβαίνουν στον πλανήτη να σε αφήσουν αδιάφορο αλλά, εκτός από το τι συνέβαινε στον πλανήτη, συνέβαιναν και εκεί κάποια πράγματα, τα οποία νομίζω δεν μπορούσαν να βρεθεί μια ισορροπία από τη διοργάνωση για να είναι όλες οι πλευρές καλά.

Αυτό το σκέφτομαι με μια πικρία, πολλά πράγματα που συνειδητοποίησα και πολλά που είδα. Όλη αυτή η ενέργεια υπήρχε στην ατμόσφαιρα, κάπως δεν γινόταν να μην το νιώσεις αυτό.

Και για μένα έγιναν πάρα πολλά πράγματα και προσωπικά και αυτό με τον μπαμπά μου, πάρα πολλά πράγματα σε μικρό χρονικό διάστημα. Οπότε όταν τέλειωσε όλο αυτό, λέω θα χρειαστώ δυο χρόνια να διαχειριστώ όλη αυτή την πληροφορία»

«Δεν θα έβγαινα πρώτη, δεν θα γινόταν να έχω βγει ούτε πρώτη, ούτε δεύτερη, ούτε τρίτη. Αυτό το ζούσατε μόνοι σας. Κάποια πράγματα με στεναχώρησαν, γιατί ας πούμε είπαν ότι έκανα bullying σε ένα κορίτσι (στην εκπρόσωπο του Ισραήλ). Αυτό δεν ισχύει, δηλαδή δεν υπήρχε τίποτα προσωπικό με το κορίτσι, ίσα ίσα με είχαν ρωτήσει σε συνέντευξη και είχα πει πόσο ταλαντούχα και όμορφη είναι.

Δεν θα έκανα ποτέ bullying σε ένα κορίτσι και μικρότερο από εμένα. Δεν ήταν καθόλου προσωπικό. Νομίζω το έχω αποδείξει και μέσα από τη ζωή μου και μέσα από όλες τις δραστηριότητες μου και τις δράσεις μου. Θέλω να βοηθάω και να εμπνέω, οπότε κάτι τέτοιες ερμηνείες και κάποια άλλα που δεν θέλω να ανοίξω αυτή τη συζήτηση. Ξέρω την επόμενη ημέρα τι θα γίνει πάλι» » απάντησε και για το πολυσυζητημένο χασμουρητό την ώρα που μιλούσε στη συνέντευξη τύπου του ημιτελικού της η εκπρόσωπος του Ισραήλ.

