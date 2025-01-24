Happy Traveller στη Νικαράγουα: Αυτή την Κυριακή, το Β' μέρος του ταξιδιού

Οι ταξιδιώτες μας συνεχίζουν τη συναρπαστική εξερεύνηση της Νικαράγουα στο Happy Traveller στον ΣΚΑΪ και την Κυριακή 26 Ιανουαρίου ξεκινούν από την ιστορική Γρανάδα.

Κάνουν βραδινή βόλτα σε μια από τις σημαντικότερες πολιτικά και ιστορικά πόλεις της Νικαράγουα και το επόμενο πρωί περιηγούνται στο ιστορικό κέντρο της Γρανάδα και πηγαίνουν βαρκάδα στη μεγαλύτερη λίμνη της Κεντρικής Αμερικής. Ανεβαίνουν στο ψηλότερο καμπαναριό της πόλης και απολαμβάνουν τη θέα κατά το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Στη συνέχεια, δοκιμάζουν την κουζίνα της χώρας και ενθουσιάζονται από τις γεύσεις της.

Το επόμενο πρωί, μας λένε καλημέρα από το ηφαίστειο Μομπάτσο, όπου ο Ευτύχης έχει και μία αναπάντεχη συνάντηση! Κάνουν ένα ωραίο tour στο χωριό με τα κεραμικά της Νικαράγουα και στάση σ’ ένα υπέροχο σημείο με το όνομα Catarina, που έχει εκπληκτική θέα της λίμνης Νικαράγουα. Στη συνέχεια, πηγαίνουν σε ένα ακόμη ηφαίστειο, το ηφαίστειο Μασάγια (Masaya) για να δουν τη λάβα μέσα στον κρατήρα.

Την τελευταία μέρα πηγαίνουν στην παραλιακή πόλη San Juan del Sur με το εντυπωσιακό άγαλμα του Χριστού στην κορυφή του λόφου και περνούν μία υπέροχη ημέρα στην παραλία στις ακτές του Ειρηνικού Ωκεανού.

Ένα συγκλονιστικό ταξίδι στη Νικαράγουα, που αφήνει στους happy travelers τις καλύτερες εντυπώσεις!

