Οι ερευνητές στην Ιρλανδία κοίταζαν την οθόνη του υπολογιστή τους, θαυμάζοντας ένα μεσαιωνικό βιβλίο που εντοπίστηκε σε μια βιβλιοθήκη της Ρώμης. Ξεφυλλίζοντας τις ψηφιοποιημένες σελίδες του, βρήκαν τον θησαυρό που αναζητούσαν: το παλαιότερο σωζόμενο αγγλικό ποίημα.

«Ήμασταν εξαιρετικά ξαφνιασμένοι. Μείναμε άφωνοι. Δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε στα μάτια μας όταν το πρωτοείδαμε», δήλωσε στο Associated Press η Elisabetta Magnanti, επισκέπτρια ερευνητική συνεργάτιδα στη Σχολή Αγγλικών του Trinity College στο Δουβλίνο.

Το πιο εντυπωσιακό, όπως συμπλήρωσε η ίδια, ήταν ότι το ποίημα βρισκόταν μέσα στο κύριο σώμα του λατινικού κειμένου: «Ήταν κάτι το αξιοσημείωτο».

Ο «Ύμνος του Κέντμον», ο οποίος συντέθηκε στα Αρχαία Αγγλικά από έναν αγρότη της Νορθουμβρίας τον 7ο αιώνα, εμφανίζεται σε ορισμένα αντίγραφα της «Εκκλησιαστικής Ιστορίας του Αγγλικού Έθνους», που γράφτηκε στα λατινικά από έναν μοναχό και άγιο, γνωστό ως Σεβάσμιο Βέδα (Venerable Bede).

Η ιστορία του είναι ένα από τα πιο ευρέως αναπαραγμένα κείμενα του Μεσαίωνα, με σχεδόν 200 χειρόγραφα, σύμφωνα με τον συνάδελφο της Magnanti, Mark Faulkner, αναπληρωτή καθηγητή μεσαιωνικής λογοτεχνίας στο Trinity.

Ο ίδιος θεωρεί ότι το ποίημα του Κέντμον σηματοδοτεί την απαρχή της αγγλικής λογοτεχνίας.

Το χειρόγραφο που ανακάλυψαν με τη Magnanti είναι ένα από τα παλαιότερα, καθώς χρονολογείται από τον 9ο αιώνα. Δύο παλαιότερα αντίγραφα περιέχουν το ποίημα στα Αρχαία Αγγλικά, αλλά ως μεταγενέστερες προσθήκες -μεταφρασμένο από τα λατινικά και μουτζουρωμένο στο περιθώριο ή προσαρτημένο στο τέλος, αλλά όχι μέσα στο κύριο σώμα του κειμένου, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Η ανακάλυψη αυτή ρίχνει φως στην ευρεία διάδοση της αγγλικής γλώσσας, πολύ νωρίτερα από ό,τι γινόταν αντιληπτό μέχρι σήμερα, δήλωσε ο Faulkner από τη Ρώμη, όπου το δίδυμο ταξίδεψε για να δει το κείμενο από κοντά για πρώτη φορά.

«Πριν από την ανακάλυψη του χειρογράφου της Ρώμης, το παλαιότερο σχετικό κείμενο χρονολογούνταν από τις αρχές του 12ου αιώνα. Επομένως, αυτό είναι τρεις αιώνες παλαιότερο. Και έτσι, αποδεικνύει τη σημασία που είχε ήδη αρχίσει να αποδίδεται στα αγγλικά από τις αρχές του 9ου αιώνα», εξήγησε ο Faulkner.

Και το γεγονός ότι κατάφεραν να το εντοπίσουν συνορεύει με θαύμα.

Η μακρά και δαιδαλώδης προέλευση του βιβλίου

Ο Κέντμον λέγεται ότι συνέθεσε το ποίημα ενώ εργαζόταν στο Αββαείο του Ουίτμπι στο Βόρειο Γιορκσάιρ, όταν οι καλεσμένοι σε μια γιορτή άρχισαν να απαγγέλλουν ποιήματα, ανέφερε ο Faulkner.

«Νιώθοντας αμηχανία επειδή δεν γνώριζε κάτι κατάλληλο, ο Κέντμον έφυγε από τη γιορτή και πήγε για ύπνο», είπε. «Τότε, μια φιγούρα εμφανίστηκε στο όνειρό του, λέγοντάς του να τραγουδήσει για την πλάση, πράγμα που ο Κέντμον έκανε με θαυματουργό τρόπο, δημιουργώντας τον ύμνο των εννέα στίχων».

Περίπου 1.400 χρόνια αργότερα, αυτό το αντίγραφο του ποιήματός του επανεμφανίστηκε στην κεντρική δημόσια βιβλιοθήκη της Ρώμης - αφού όμως πρώτα διέσχισε τον Ατλαντικό Ωκεανό τουλάχιστον δύο φορές και άλλαξε χέρια πολλές φορές.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδρομής, ορισμένα από τα κείμενα χάθηκαν, για να επανεμφανιστούν στις αρχές του 19ου αιώνα στην κατοχή διάσημων διεθνών συλλεκτών, ανέφερε η Longo.

Αυτό το αντίγραφο της ιστορίας του Βέδα κατέληξε στον διάσημο Άγγλο αρχαιοδίφη Thomas Phillipps. Όταν εκείνος αντιμετώπισε οικονομικές δυσκολίες, πούλησε κομμάτια της συλλογής του και ο Ελβετός βιβλιόφιλος Martin Bodmer απέκτησε το βιβλίο. Από εκεί, με κάποιο τρόπο, έφτασε στη Νέα Υόρκη, στην πολύτιμη συλλογή του αυστριακής καταγωγής εμπόρου σπάνιων βιβλίων H.P. Kraus κατά τον 20ό αιώνα.

Το Υπουργείο Πολιτισμού της Ιταλίας αναζητούσε σε όλο τον κόσμο τα χαμένα χειρόγραφα του αββαείου της Νοναντόλα, αγοράζοντάς τα σε δημοπρασίες και από συλλέκτες. Αγόρασε το συγκεκριμένο αντίγραφο από τον Kraus το 1972, δήλωσε η Longo, και έκτοτε το σπουδαίο αυτό κείμενο παρέμενε στη βιβλιοθήκη της Ρώμης - έχοντας όμως λάβει ελάχιστη προσοχή.

Εκεί εμφανίζεται η Magnanti, η οποία είχε περάσει πάνω από τέσσερα χρόνια μελετώντας την ιστορία του Βέδα και συνέτασσε έναν κατάλογο των σωζόμενων αντιγράφων.

«Γνώριζα ότι το βιβλίο ήταν καταχωρημένο στον κατάλογο της βιβλιοθήκης, οπότε ήμουν σχεδόν σίγουρη ότι το βιβλίο βρισκόταν, πράγματι, ακόμα εδώ», είπε. «Συνειδητοποίησα ότι, λόγω της εξαιρετικά περίπλοκης ιστορίας αυτού του βιβλίου, κανένας μελετητής του Βέδα δεν το είχε εξετάσει πραγματικά. Έτσι, είχε μείνει ουσιαστικά ανεξερεύνητο».

Έστειλε ένα email στη βιβλιοθήκη, η οποία επιβεβαίωσε ότι το βιβλίο βρισκόταν στα αρχεία της. Τρεις μήνες αργότερα, έλαβε ψηφιακές εικόνες ολόκληρου του χειρογράφου.

Το κείμενο του ποιήματος στα Αρχαία Αγγλικά

Nupue. sciulun. herga. hefunricaes. puard. metudaes. maechti. and his.

mod geðanc. puerc. puldur. fadur. suæhepundragiaes

ecidrichtin or astalde. he aeristscoop eor dubearnū hefento

hrofe halig. sceppend. ða. middū. geard. moncinnes peard eci

drichtin. aefter. tia de. firū. on foldu. frea. allmechtig.

Το κείμενο του ποιήματος μεταφρασμένο στα Νέα Ελληνικά

Να υμνήσουμε πρέπει τώρα τον φύλακα του ουράνιου βασιλείου,

τη δύναμη του δημιουργού και την πρόθεσή του,

το έργο του πατέρα της δόξας, καθώς εκείνος για κάθε θαύμα,

ο αιώνιος κύριος, θεμελίωσε την αρχή.

Εκείνος πρώτος δημιούργησε τη γη για τους ανθρώπους,

τον ουρανό σαν στέγη, ο άγιος δημιουργός,

έπειτα τη μέση γη, ο φύλακας της ανθρωπότητας,

ο αιώνιος κύριος, στη συνέχεια έπλασε

για τους ανθρώπους στη γη, ο παντοδύναμος κύριος.

