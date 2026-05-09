Επιμέλεια: Παρτσινεβέλου Σοφία

Στο φουαγιέ του Θεάτρου Ολύμπια, μέχρι τις 15/05, παίζεται η παράσταση «Η Χρονιά Χωρίς Καλοκαίρι», σε σκηνοθεσία του Γιάννη Καλαβριανού. Το έργο καταπιάνεται με πραγματικά γεγονότα και πρόσωπα και αποτελεί μια κατάδυση σε μία από τις πιο σκοτεινές και δημιουργικές στιγμές της ευρωπαϊκής ιστορίας.

Το 1815 σημειώνεται η ισχυρότερη ηφαιστειακή έκρηξη που έχει καταγραφεί, στο Όρος Ταμπόρα στην Ινδονησία, προκαλώντας τεράστια οικολογική και κλιματική κρίση. Το 1816 ήταν το πιο κρύο έτος των τελευταίων 250 ετών και έμεινε ως «Η χρονιά χωρίς καλοκαίρι». Το καλοκαίρι εκείνο, πέντε νέοι Άγγλοι διανοούμενοι -ο Λόρδος Μπάιρον, ο Τζον Πολιντόρι, ο Πέρσι Σέλλεϋ, η Μαίρη Σέλλεϋ και η Κλερ Κλερμόν- περνούν τις διακοπές τους στη Βίλα Ντιοντάτι, στις όχθες της λίμνης της Γενεύης. Ο άσχημος καιρός τούς κρατά μέσα, οδηγώντας τους να περνούν τον χρόνο τους γράφοντας ιστορίες τρόμου.

Θάνος Μάνος και Στέλιος Χρυσαφίδης μιλούν για το έργο

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Όπως αναφέρει ο σκηνοθέτης: «(...) περνούν τις μέρες και τις νύχτες τους σε ένα κλειστό και ερωτικά φορτισμένο περιβάλλον, συζητώντας, διαβάζοντας και γράφοντας ιστορίες τρόμου. Δύο από τα πιο επιδραστικά έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, ο «Φρανκενστάιν» και ο «Βρυκόλακας», γεννήθηκαν εκεί. Η «Χρονιά Χωρίς Καλοκαίρι» είναι, τελικά, μια παράσταση για τη δύναμη της δημιουργίας μέσα στην κρίση. Για το πώς μπορεί να γεννηθεί κάτι που θα αντέξει στον χρόνο. Είναι μια υπενθύμιση ότι ο τρόμος δεν προκαλείται από τέρατα, αλλά από τις ανθρώπινες σχέσεις, τις εμμονές και τις βαθύτερες ανάγκες μας.»

Πλάνα από τις πρόβες



To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Συντελεστές:

Κείμενο-σκηνοθεσία: Γιάννης Καλαβριανός

Διαμόρφωση σκηνικού χώρου: Μαρία Καραθάνου

Κοστούμια: Βάνα Γιαννούλα

Μουσική σύνθεση και εκτέλεση: Αλέξανδρος Γκόνης

Σχεδιασμός φωτισμών: Νίκος Βλασόπουλος

Αφήγηση: Γιώργος Γλάστρας

Ηθοποιοί: Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Μαρίνα Δημητριάδη, Θάνος Μάνος, Παναγιώτης Παυλίδης, Στέλιος Χρυσαφίδης

Εκτέλεση παραγωγής:

Ευάγγελος Βογιατζής-Ρόζα Καλούδη

Παραγωγή: Εταιρεία Θεάτρου Sforaris

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.