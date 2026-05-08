Του Νικόλα Μπάρδη

Η Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα πιο δραματικά κεφάλαια της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Ο αφανισμός του ελληνισμού της Μικράς Ασίας, που άνθισε και μεγαλούργησε σ’ αυτήν την περιοχή για περισσότερες από τέσσερις χιλιετίες, και η μετακίνηση εκατομμυρίων ανθρώπων προς το ελεύθερο Ελληνικό Κράτος έμελλε να αλλάξει μια για πάντα τον χάρτη και τον ρου της ιστορίας. Οι Μικρασιάτες ξεριζώθηκαν βάναυσα από τις προγονικές τους εστίες και εν μία νυκτί βρέθηκαν σε προσφυγικούς καταυλισμούς, προσπαθώντας να χτίσουν και πάλι τη ζωή τους από το μηδέν.

Από τις 15 Σεπτεμβρίου του 1922 η Χίος αλλάζει πρόσωπο και περνάει σε μία νέα φάση. Παντός είδους πλεούμενα αποβιβάζουν νυχθημερόν πρόσφυγες από τα απέναντι παράλια, που σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία έφτασαν μέσα σε δύο μήνες τους 38.000.

Η στέγαση αυτών των ανθρώπων άργησε δραματικά, και το κράτος έδωσε οριστική λύση τον Ιανουάριο του 1925, όπου στήθηκε στο Βαρβάσι ο πρώτος συνοικισμός. Μέχρι τότε οι πρόσφυγες έμεναν σε διάφορα παραπήγματα και προσωρινές κατασκευές.

Όπως στην υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι και στη Χίο οι «τυποποιημένοι» προσφυγικοί συνοικισμοί είχαν στιγματιστεί αδίκως από τον κοινωνικό περίγυρο, οπότε οι Μικρασιάτες είχαν να αντιμετωπίσουν και άσχημες συμπεριφορές εκτός από μία σκληρή πραγματικότητα, και μέσα απ’ αυτόν τον αγώνα έπρεπε να βγουν νικητές και να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Όπως και έκαναν!

Οι Μικρασιάτες της Χίου άρχισαν να φτιάχνουν σιγά-σιγά τα σπίτια τους, εκκλησίες, σχολεία και να δομούν την κοινότητα, με συνοχή και αγάπη, από το μηδέν, χωρίς να ξεχνούν τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις από την ιδιαίτερη πατρίδα τους. Το βίωμα και η μνήμη τους έφεραν κοντά και τους βοήθησαν να πάρουν δύναμη και να υψώσουν ανάστημα σε πραγματικά δύσκολους καιρούς. Κι ακόμη και σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, εξακολουθούν να τηρούν ευλαβικά τις παραδόσεις και να μεταλαμπαδεύουν τις γνώσεις τους στις νεότερες γενιές, για να μη σβήσει ποτέ η φλόγα και να μην επέλθει η λήθη. Γι’ αυτούς δεν είναι απλώς έθιμα, αλλά ένας τρόπος σύνδεσης με τις ρίζες τους.

Σε μεγάλα τραπέζια και εκδηλώσεις που οργανώνουν γεύσεις, μουσικές, χοροί και αρώματα της Μικράς Ασίας φέρνουν ξανά στη ζωή ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας, που οφείλουμε να σεβαστούμε, να μελετήσουμε με προσοχή και να του δώσουμε τη βαρύτητα που του αρμόζει, ξεφεύγοντας από τις περιοριστικές γραμμές των σχολικών εγχειριδίων. Οι άνθρωποι αυτοί παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατάφεραν όχι μόνο να κάνουν επανεκκίνηση, αλλά και να προσφέρουν στην Ελλάδα τις γνώσεις, τις τέχνες και τα εφόδια που έφεραν από τις χαμένες πατρίδες. Ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας ήταν, είναι και θα είναι ζωντανός, όσο τον κουβαλούν στις ψυχές, στο μυαλό και στις αφηγήσεις τους οι απόγονοι αυτών των γενεών.

Το Όπου Υπάρχει Ελλάδα συνάντησε στο ιστορικό Βαρβάσι της Χίου δύο γυναίκες με καταγωγή από το Τσεσμέ της Σμύρνης, που έχουν δημιουργήσει έναν χώρο γεμάτο εικόνες και ενθύμια από την Μικρά Ασία. Γι’ αυτές, όμως, δεν είναι απλά εκθέματα, αλλά κομμάτια μιας ζωής που άφησαν πίσω. Κάθε τόσο περνούν απέναντι για να δουν τα μέρη των προγόνων τους και τις γειτονιές που μεγάλωσαν οι δικοί τους. Θυμούνται τις ιστορίες που τους έλεγαν οι μητέρες τους, συγκινούνται και έπειτα επιστρέφουν στο σπίτι τους, στη Χίο. Η κα. Μαρία και η κα. Φούλα κρατούν ζωντανή τη μνήμη και κουβαλούν στις αφηγήσεις τους μία ολόκληρη εποχή, που ενώ σε εμάς φαντάζει κάτι μακρινό, γι’ αυτές είναι ταυτότητα.

Πηγή: skai.gr

