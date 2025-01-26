Βέρα Μπράντες: Η έφηβη που διοργάνωσε τη συναυλία του Κιθ Τζάρετ και έγραψε ιστορία στην τζαζ

Πριν από πενήντα χρόνια, η 18χρονη Βέρα Μπράντες διοργάνωσε συναυλία για τον πιανίστα της τζαζ Κιθ Τζάρετ στην Κολωνία της Δυτικής Γερμανίας, η οποία συνέχισε να γράφει μουσική ιστορία.

Ηχογράφηση της συναυλίας έγινε το σόλο τζαζ άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις ποτέ. Επίσης έγινε η ηχογράφηση πιάνου με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών.

Ο Ίντο Φλουκ και οι παραγωγοί Σολ Μπόντι και Φρεντ Μπερλ δημιούργησαν την ταινία με τίτλο «Köln 75» που δραματοποιεί τα γεγονότα που προηγήθηκαν της συναυλίας, με την παγκόσμια πρεμιέρα της να πραγματοποιείται στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου τον επόμενο μήνα.

Η ταινία ξεκινά με τη Βέρα Μπράντες να συναντά τον Ρόνι Σκοτ, Βρετανό μουσικό της τζαζ και ιδιοκτήτη τζαζ κλαμπ στο Λονδίνο. Ο Σκοτ ζητά από τη Μπράντες να του προγραμματίσει συναυλίες στη Γερμανία και έτσι, από αυτή την τυχαία συνάντηση, αρχίζει να υποστηρίζει το συγκεκριμένο είδος μουσικής, αν και πρέπει να έρθει σε σύγκρουση με τον πατέρα της.

Η πέμπτη συναυλία της αποτελεί ένα τεράστιο στοίχημα: κάνει κράτηση στην Όπερα της Κολωνίας 1.400 θέσεων για μια συναυλία με αυτοσχέδια μουσική του Τζάρετ.

Αν και τίποτα δεν εξελίσσεται σύμφωνα με το σχέδιο, είναι αποφασισμένη να διοργανώσει τη συναυλία.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Μάλα Έμντε και Τζον Μαγκάρο. Η Βέρα Μπράντες δήλωσε στο Variety ότι η ταινία τη συγκίνησε. «Μου έφερε δάκρυα στα μάτια να βλέπω τόσους πολλούς ανθρώπους να είναι τόσο αφοσιωμένοι στο να αναβιώσουν αυτή τη στιγμή».

«Ανακουφίστηκα που τελικά συνέβη. Όταν άκουσα τις πρώτες νότες, ήξερα ότι θα ήταν μια υπέροχη συναυλία» τόνισε.

«Ήταν μοναδική στο είδος της. Δεν μπορείτε να επαναλάβετε μια τέτοια βραδιά, γιατί η μαγεία όλης αυτής της προσπάθειας ήταν η απλότητα και η συναισθηματική της επίδραση.

Η Μπράντες είπε ακόμη ότι πολλά οφείλονται στον Τζίτζι Κάμπι, Ιταλό αρχιτέκτονα και ιμπρεσάριο της τζαζ, που διηύθυνε ένα παγωτατζίδικο στην Κολωνία, το οποίο ήταν και χώρος μουσικής και δημιούργησε κοινό για την τζαζ στην πόλη. Ο χώρος του έτυχε να είναι κοντά στα κεντρικά γραφεία του WDR, του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα. «Όλοι όσοι ασχολούνταν με τον πολιτισμό ή την πολιτική περνούσαν από τον χώρο του. Θα έβρισκες τη Μαρία Κάλλας και τη Ρόμι Σνάιντερ να στέκονται απέναντι από τον Τζίτζι στον πάγκο, να πίνουν τον ιταλικό τους εσπρέσο, ακούγοντας Big Band Kenny Clarke-Francy Boland, εξήγησε.

Όταν η Μπράντες καθιερώθηκε στη μουσική βιομηχανία ίδρυσε τη δική της δισκογραφική. Στη συνέχεια άφησε τη μουσική επιχείρηση, επέστρεψε στις σπουδές, σπούδασε ψυχολογία και για 20 χρόνια ήταν επικεφαλής της έρευνας μουσικής ιατρικής στη Σχολή Ιατρικής του Σάλτσμπουργκ. Μέχρι σήμερα όμως εξακολουθεί να ασχολείται με την παραγωγή μουσικής και την οργάνωση συναυλιών, όπως υπογράμμισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

