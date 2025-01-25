Αυτό είναι το δαχτυλίδι Carvilius, ένα ιδιαίτερο χρυσό δαχτυλίδι που περιέχει την εικόνα ενός νεαρού άνδρα, και «αφηγείται» μια τραγική ιστορία. Το ρωμαϊκό χρυσό δαχτυλίδι σχεδόν 2.000 ετών, μοιάζει με… ολόγραμμα χάρη στην περίφημη ρωμαϊκή τέχνη.

Το έργο τέχνης, ανυπολόγιστης οικονομικής και κυρίως πολιτιστικής αξίας ανακαλύφθηκε στον τάφο της Aebutia Quarta κοντά στη Ρώμη, και είναι δείγμα αιώνιας μητρικής αγάπης.



Στο δαχτυλίδι τοποθετήθηκε από τους Ρωμαίους χρυσοχόους μια κρυστάλλινη πέτρα, η οποία είναι σκαλισμένη με ένα πορτρέτο του γιου της, Titus Carvilius Gemello, τον οποίο η Aebutia Quarta έχασε σε ηλικία μόλις 18 ετών και τάφηκε μαζί του.



Η χάραξη του προσώπου, που έγινε στην πίσω πλευρά του κρυστάλλου, κάμπτει και διαθλά το φως, δημιουργώντας ένα εφέ που κάνει την εικόνα να φαίνεται τρισδιάστατη. Ο κρύσταλλος είναι ένα είδος χαλαζία που οι αρχαίοι ονόμαζαν «acenteta», που σημαίνει «με το χρώμα του καθαρού νερού».



Το δαχτυλίδι στεγάζεται σήμερα στο Museo Archaeologico Nazionale di Palestrina της Ρώμης, και αναδεικνύει την περίπλοκη χειροτεχνία και τις προηγμένες τεχνικές της αρχαίας Ρώμης.



Σύμφωνα με το μουσείο, η μικροσκοπική ανάλυση δεν αποκάλυψε σημάδια φθοράς, επιβεβαιώνοντας έτσι την υπόθεση ότι το δαχτυλίδι είχε χρησιμοποιηθεί μόνο με για την ταφή της γυναίκας, στη μνήμη του γιου της που είχε χαθεί πρόωρα.





Πηγή: skai.gr

